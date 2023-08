São Paulo terá sobe e desce de temperaturas nos próximos dias e chuva no Dia dos Pais

São Paulo

Procura o guarda-chuva que já estava até empoeirado, tira a blusa do armário, coloca a roupa para secar, pode marcar o churrasco, cadê o guarda-chuva de novo? A gangorra na temperatura nesta semana faz o paulistano passar por vários choques térmicos em poucos dias.

Entre segunda-feira (7), quando se chegou a registrar 30ºC em São Paulo, e terça (8), a temperatura máxima caiu até 10ºC por causa da passagem de uma frente fria, que começou a se deslocar para o oceano nesta quarta (9).

Carrinho de sorvete no parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo; paulistano deverá enfrentar calor nesta sexta (11) e sábado (12), mas pode encarar chuva no domingo (13) - Rubens Cavallari - 31.mar.23/Folhapress

Até há possibilidade de chuva isolada nesta quinta (10), como ocorreu na tarde desta quarta, mas a tendência é que o céu volte a abrir a e vá assim até o sábado (12), quando os termômetros podem marcar 32ºC de máxima na região metropolitana.

À noite, entretanto, uma nova frente fria começa a mudar tudo de novo e a temperatura máxima não deve passar dos 19º no domingo (13) —existe, inclusive, previsão de um Dia dos Pais chuvoso em parte do estado, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, diz que essa variação, provocada pela sequência de frentes frias é normal em São Paulo. "Elas ocorrem durante o ano todo, inclusive no inverno."

Ela cita que no mês de julho, a gangorra meteorológica subiu e desceu ao menos seis vezes, com contrastes de calor e temperatura amena, menos chuva —não chove com intensidade no município desde meados de junho, quando houve o acumulado de 24,9 mm registrado na base de medição do Inmet em Santana, na zona norte da capital.

"Quando chove em agosto é preciso erguer as mãos para o céu", afirma Pegorim.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, até o início da noite desta quarta foram registrados apenas 3,1 mm de chuva em agosto, o que corresponde a aproximadamente pouco mais de 10% dos 29,7 mm esperados para o mês.

Nesta quinta, de acordo com o Inmet, os termômetros devem oscilar entre 16ºC e 29ºC na capital paulista. Na sexta, a máxima pode atingir até 31ºC e alcançar 32ºC no sábado à tarde.

Para quem pretende comemorar o fim de semana dos pais na praia, a máxima em Santos, na Baixada Santista, pode alcançar 38ºC no sábado, mas cair para 19ºC no domingo, quando também deve chover.

Em Caraguatatuba, no litoral norte, já na sexta a máxima pode atingir 36ºC. Também há previsão de chuva para para o domingo, com ventos fracos, contrastando com o início da semana.

Previsão

São Paulo

Quando Mínima Máxima Chove? Quinta (10) 16ºC 29ºC Tendência de chuva isolada Sexta (11) 17ºC 31ºC Não Sábado (12) 17ºC 32ºC Possibilidade apenas à noite Domingo (13) 14ºC 19ºC Sim

Santos

Quando Mínima Máxima Chove? Quinta (10) 17ºC 18ºC Tendência de muitas nuvens e chuva isolada Sexta (11) 20ºC 37ºC Não Sábado (12) 15ºC 38ºC Não Domingo (13) 13ºC 19ºC Sim

Caraguatatuba

Quando Mínima Máxima Chove Quinta (10) 16ºC 28ºC Tendência de muitas nuvens e chuva isolada Sexta (11) 22ºC 36ºC Não Sábado (12) 16ºC 38ºC Não Domingo (13) 14ºC 22ºC Não

Fontes: Inmet e Climatempo