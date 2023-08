Jovem faz funk em que debocha de morte de PM da Rota e é preso em Guarujá

São Paulo

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta (3) em Guarujá, no litoral paulista, depois de gravar um vídeo em que canta um funk ironizando a morte de Patrick Bastos Reis, soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). Reis foi morto no último dia 27 e o episódio fez a polícia deflagrar a Operação Escudo no litoral.

O vídeo com a música foi postado nas redes sociais e logo viralizou. O autor foi identificado como Adelso dos Santos de Almeida Júnior, 21, e a reportagem tenta contato com a defesa dele.

Movimentação de policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), na Vila Baiana, em Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), após um trabalho de investigação, o suspeito foi identificado e localizado. Ele foi preso no Parque Estuário, em Guarujá, e conduzido à 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde foi autuado por apologia do crime e associação para o tráfico.

"Se é apologia, eu vou mandar, vou mandar, mando aí. Eu troco tiro com a Baep [Batalhão de Ações Especiais da Polícia] e é sem medo de morrer", diz o início da letra do funk.

"Eu sou do crime organizado. Pode descer lá, Rota da capital de São Paulo. Os menor cheio de ódio, com a 9 na cintura, eu tava no horário, do nada vira a viatura", diz outro trecho.

A letra, então, cita uma troca de tiros e termina dizendo que "o que 'deitou' foi o Reis", em referência ao soldado morto.

Operação tem 16 mortos

A Operação Escudo oficialmente já soma 16 mortos, de acordo com o governo estadual, sendo 12 em Guarujá e 4 em Santos. A ação é a mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, episódio que terminou com a morte de 111 detentos após rebelião no presídio.

Diante de denúncias de possíveis abusos cometidos por agentes de segurança em comunidades da Baixada Santista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) negou excessos e defendeu a atuação da PM. "Não existe combate ao crime organizado sem efeito colateral", disse Tarcísio na terça-feira (1º).

O governador repete discurso linha-dura de antecessores, que defenderam ações letais da corporação.

Os primeiros meses de gestão Tarcísio têm sido marcados pelo aumento nas mortes provocadas por policiais. De acordo com a SSP, 155 pessoas foram mortas por PMs em serviço no primeiro semestre desse ano, alta de 26% em relação aos óbitos registrados no mesmo período de 2022.