Ônibus que levava torcedores do Corinthians era irregular, diz órgão de transporte

São Paulo

O ônibus que transportava torcedores do Corinthians e que sofreu um acidente na madrugada deste domingo (20), causando sete mortes, estava irregular, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O veículo capotou na Grande Belo Horizonte quando retornava para Taubaté, no interior paulista, após o jogo do time contra o Cruzeiro na capital mineira.

Segundo o órgão, ônibus de placa LPH3885 não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, "portanto a viagem é considerada irregular".

Ônibus com torcedores do Corinthians capota e deixa sete mortos em Minas Gerais - Divulgação/CBMMG

Segundo os bombeiros, o ônibus pertence a CFV Martins Transportes, com sede em Jacareí.

A Folha ligou para a empresa, mas as ligações foram direcionadas para a caixa de mensagens. As mensagens de texto não foram respondidas.

A ANTT lamentou e se solidarizou com as famílias das vítimas do acidente. Disse ainda que fornecerá as informações às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações.

O acidente ocorreu na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, na descida da serra.

O veículo capotou às 2h50, enquanto retornava para Taubaté, em São Paulo. No total, havia 43 passageiros, sendo que 36 ficaram feridos e sete morreram no local.

A torcida havia viajado para ver o time jogar contra o Cruzeiro no Mineirão na noite do sábado (19). O ônibus levava torcedores da subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba,

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio. Os trabalhos de remoção das vítimas continuavam em andamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, seis pessoas recusaram atendimento médico e outras 27 foram conduzidas por unidades de resgate dos bombeiros, Samu e Polícia Militar.