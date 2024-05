Quais os incentivos fiscais para energia limpa no Brasil?

São Paulo

O Brasil possui uma série de incentivos fiscais para energia limpa nos três níveis de governo —federal, estadual e municipal.

Um dos principais focos dos benefícios atuais é a desoneração de investimentos em infraestrutura para geração de energia eólica, solar, de biomassa e de biocombustíveis.

Há também incentivos para compra de equipamentos para aproveitamento dessa energia, como aquecedores solares, além de regras simplificadas para recolhimento de alguns desses tributos.

Especialistas afirmam que incentivos fiscais são fundamentais para o desenvolvimento de políticas voltadas para uma matriz energética limpa. Porém, as dificuldades para esse investimento no Brasil passam pela complexidade do sistema tributário.

Para falar quais são os benefícios fiscais para a energia limpa, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Eduardo Cucolo no Como É que É? desta quinta-feira (9).

