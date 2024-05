Veja como seria a extensão da tragédia de Porto Alegre em São Paulo e outras cidades

São Paulo

A inundação que deixou milhares de pessoas sem casa no Rio Grande do Sul não tem parâmetros no país considerando sua extensão. A Região Metropolitana de Porto Alegre é, nos últimos dias, um dos principais focos da tragédia diante da cheia do lago Guaíba, que atingiu 5,32 metros, o valor mais alto da história, no domingo (5).

Na manhã desta quinta (9), o nível da água do Guaíba caiu ao seu nível mais baixo desde o início da enchente, em 5,04 metros. Essa marcação, no entanto, continua muito acima da cota de inundação no centro da cidade, de 3 metros de altura.

A Folha sobrepôs a extensão do território afetado na região a outras capitais brasileiras, a fim de dar dimensão da tragédia socioclimática a moradores de outras localidades do país, contemplando todas as regiões. Outros especialistas, como os urbanistas dos escritórios Urb Ideias e Versa, já divulgaram tais sobreposições em seus perfis de redes sociais.

O levantamento da área afetada é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A organização tem atuado na previsão e monitoramento da calamidade, especialmente em Porto Alegre e no entorno.

A sobreposição compara apenas a extensão territorial e não leva em consideração a topografia ou densidade populacional.

Abaixo, veja a extensão da cheia na Região Metropolitana de Porto Alegre.

São Paulo

Ao sobrepor o centro de Porto Alegre na área do distrito do Ipiranga, zona Sul da capital paulista, nota-se que quase todo o centro expandido de São Paulo fica debaixo d’água. Bairros como Butantã, Pinheiros, Santa Cecília, Itaim Bibi e Tatuapé aparecem submersos. Osasco, Barueri e Jandira ficam com poucos locais secos, e a mancha se estende para além de Itu e São Roque.

Rio de Janeiro

Na opção de localizar o que seria o centro de Porto Alegre na entrada da baía de Guanabara, parte expressiva da zona sul, da zona norte e do centro do Rio de Janeiro aparecem na mancha de inundação, que se estende para além de Seropédica. Niterói e Duque de Caxias também aparecem muito alagadas.

Brasília (DF)

No mapa comparativo, o Plano Piloto inteiro fica debaixo d’água, assim como partes de Guará, Ceilândia, Planaltina e as cidades vizinhas ao Distrito Federal.

Fortaleza (CE)

Mantendo o que seria o centro da capital gaúcha sobre o bairro Lagoa Redonda, a mancha de inundação invade quase toda Fortaleza. Além da maior cidade do Nordeste, os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Pacatuba, Maracanaú, Itaitinga e Pacajus também aparecem fortemente atingidos.

Manaus (AM)

A maior cidade da região Norte e sétima maior do país aparece praticamente coberta, quando sobrepõe-se o que seria o centro de Porto Alegre no encontro das águas do rio Negro com o Solimões. O aeroporto, assim como o Teatro Amazonas, ficam em regiões atingidas.