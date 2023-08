Operação internacional de combate à exploração sexual infantil prende 11 em SP

São Paulo

O Ministério da Justiça e a Polícia Civil de São Paulo fazem nesta segunda-feira (28) uma operação de combate à exploração sexual infantil que mira dezenas de suspeitos na capital e no interior do estado. Batizada de Aliados pela Infância, a operação é realizada simultaneamente em oito países nas Américas.

Apenas no estado de São Paulo são cumpridos 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Na capital há ao menos 17 suspeitos já identificados na investigação, segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Os demais suspeitos estão em outros 19 municípios, tanto da região metropolitana como do interior. Ao menos 11 pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda no estado de São Paulo. O número total de presos ainda está sendo contabilizado.

Viatura da Polícia Civil no centro de São Paulo; operação internacional busca suspeitos de pedofilia na capital - Zanone Fraissat - 1.jan.2020/Folhapress

As informações que deram base às investigações foram enviadas à polícia paulista pelo Ministério da Justiça. A pasta informou que mais de 200 pessoas foram investigadas.

Os crimes investigados constam no artigo 241 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que proíbe distribuição, publicação, divulgação e transmissão ou armazenamento, por qualquer meio, de qualquer conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

"No Brasil, a Polícia Civil de São Paulo analisou cerca de 30 mil conexões e mais de 650 mil arquivos", disse o ministério, por meio de nota.

A participação do ministério ocorre através do Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo a pasta, o órgão "assessora e integra as investigações dos órgãos envolvidos, além de mapear suspeitos ou organizações criminosas, colaborando para a coleta da materialidade do crime e elementos que se desdobram em pedidos de busca e apreensão ou prisão dos autores".

A operação ocorre simultaneamente na Argentina, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Panamá, em Porto Rico e nos Estados Unidos, segundo a SSP.

A ação é conduzida por autoridades da Embaixada dos Estados Unidos na Argentina, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e o Ministério Público Fiscal da cidade de Buenos Aires, segundo o ministério.