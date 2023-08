Policiais militares e criminosos trocam tiros em Santos

São Paulo

Policiais militares e criminosos trocaram tiros na tarde desta quinta-feira (10), no bairro José Menino, em Santos, no litoral paulista, durante ação da Operação Escudo, realizada na Baixada Santista.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), dois policiais militares foram alvo de disparos de armas de fogo e revidaram, mas ninguém ficou ferido. Os policiais fazem parte do 2° Batalhão de Ações Especiais de Polícia Os criminosos fugiram.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra os policiais no 2° DP de Santos.

Suposta arma utilizada para matar o policial da Rota, no Guarujá, é apresentada pelo delegado Antônio Sucupira, da delegacia de Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.23/Folhapress

A megaoperação policial em andamento na Baixada Santista já deixou 16 mortos, de acordo com o governo estadual. A ação é a mais violenta da PM paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992, episódio que terminou com a morte de 111 detentos após rebelião no presídio.

As 16 mortes ocorreram após o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, grupo de elite da PM), no último dia 27, em Guarujá.

A SSP afirma que a polícia enfrenta forte reação de criminosos na Baixada Santista e, além da morte do soldado, outros três policiais foram vítimas de tentativa de homicídio em uma semana, além da ocorrência desta quinta.

A Operação Escudo permanece na região para combater o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado.

Os primeiros meses de gestão Tarcísio no governo de São Paulo têm sido marcados pelo aumento nas mortes provocadas por policiais. De acordo com a SSP, 155 pessoas foram mortas por PMs em serviço no primeiro semestre desse ano, alta de 26% em relação aos óbitos registrados no mesmo período de 2022.