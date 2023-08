Promotoria pede suspensão de obra onde casarão pegou fogo em São Paulo

São Paulo

O Ministério Público de São Paulo pediu nesta sexta-feira (4) a suspensão provisória das obras de um empreendimento imobiliário sob responsabilidade da incorporadora Cyrela no terreno onde um casarão foi parcialmente destruído por um incêndio, nesta madrugada, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Caberá à Justiça acatar ou não o requerimento para a paralisação da construção.

Tombado pelo Conpresp, órgão municipal de preservação do patrimônio histórico, imóvel que pegou fogo passava por processo de restauro patrocinado pela própria Cyrela. Procurada, a incorporadora não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Mais cedo, antes da notícia sobre o pedido da promotoria, a Cyrela havia afirmado que sua prioridade era apurar o que provocou o incêndio e garantir segurança do projeto.

O promotor Fernando Cesar Bolque afirma, porém, que a suspensão da obra se faz necessária até que o incêndio e a responsabilidade pelo ocorrido sejam apurados. Ele pede que seja estabelecida multa diária de R$ 100 mil para descumprimento de eventual decisão liminar que suspenda a construção.

Incêndio em casarão localizado em Perdizes, na zona oeste de São Paulo - João Wainer

Bolque também assina ação civil pública, datada de fevereiro deste ano, na qual contesta o empreendimento imobiliário nos arredores.

A ação argumenta que a construção pretendida pela incorporadora descaracteriza o casarão, trazendo impacto à paisagem, pois atrapalharia a vista para o bem tombado.

O documento ainda aponta que alteração da resolução de tombamento, em 2018, eliminou limite de altura para prédios nos arredores, ignorando pareceres contrários da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e do Departamento de Patrimônio Histórico.

O casarão fica na rua Dr. Homem de Melo, próximo ao cruzamento com a rua Cardoso de Almeida, em Perdizes.

Moradores da vizinhança dizem que o incêndio começou por volta das 4h. Os bombeiros e a Defesa Civil foram acionados logo em seguida, e o fogo foi completamente controlado às 9h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casarão estava abandonado e havia muita madeira no imóvel. Os cômodos internos ficam bastante destruídos. Houve grande dano no telhado, que colapsou.

Em nota, a prefeitura afirmou que não há riscos de desabamento, mas o imóvel foi interditado por causa do risco de novos focos de incêndio.

Durante a madrugada, as labaredas eram altas devido à presença de material inflamável no interior, o que assustou vizinhos.

Nove equipes dos bombeiros foram para o local e ruas da região precisaram ser interditadas. Os trabalhos foram encerrados por volta do meio-dia.

Equipes do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura) farão uma vistoria para avaliar os danos do incêndio no casarão tombado.

A Associação de Moradores de Perdizes lamentou o incêndio e afirmou que vai acompanhar os desdobramentos para garantir que ocorra a reconstituição do patrimônio imóvel danificado.