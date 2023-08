São Paulo tem dia com umidade relativa do ar abaixo de 20%

São Paulo

A cidade de São Paulo teve valores críticos de umidade relativa do ar na tarde deste sábado (5), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). Com a umidade abaixo de 30%, a Defesa Civil Municipal decretou estado de atenção a partir de 13h15.

Às 13h40, a Defesa Civil do estado alertou que a umidade do ar na capital paulista, na região de Interlagos (zona sul) estava abaixo de 20%. Segundo o CGE, às 15h a estação meteorológicas da Sé registrou umidade relativa de 18,5%. O CGE também aponta que a temperatura na capital superou os 27°C na tarde deste sábado.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Crianças brincado com água em um bebedouro do parque Villa Lobos - Rubens Cavallari 10.dez.2022/Folhapress

Outras cidades no estado de São Paulo também apresentaram níveis baixos de umidade, segundo a Defesa Civil estadual. Pelo menos Lins, Ituverava, Franca e Barretos também tiveram umidade abaixo de 20%.

Para domingo (6) na cidade de São Paulo, o CGE afirma que, apesar de o dia começar com neblina em alguns pontos e com sensação de frio, as máximas devem chegar a 29°C e a umidade relativa do ar pode ficar novamente abaixo dos 30%, ou seja, em níveis críticos durante a tarde.

A secura na capital paulista só deve melhorar na terça (8), quando o céu ficará mais nublado e máxima prevista está na casa dos 21ºC, segundo o Inmet. Já na quarta há possibilidade de chuvas isoladas, com temperaturas oscilando entre 15ºC e 25ºC.

Previna-se contra o tempo seco

Beba muita água durante o dia, mesmo que não sinta sede

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar ressecamento

Pode-se usar nebulizadores ou inaladores (com o soro fisiológico) para realizar a umidificação e evitar o ressecamento das vias aéreas

Umidificadores de ar auxiliam a combater os efeitos do tempo seco em casa e no ambiente de trabalho

Tente manter a unidade do ar entre 50-60%, com uso de umidificadores elétricos ou, de forma mais caseira , espalhando panos ou toalhas úmidas e até baldes com água pelos cômodos

Cuidado para não exagerar na umidade e propiciar a formação de mofo.

Mantenha os ambientes bem limpos

Evite vassouras e espanadores que espalham pó, prefira aspiradores ou pano úmido

Fonte: Roberta Pilla, otorrinolaringologista