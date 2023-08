Semana começa com frio e geada na região Sul

Curitiba

A semana começou fria e com registros de geada na região Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná há alerta de geada também para a madrugada desta terça (29).

Nas capitais, a previsão indica que esta segunda-feira (28) deve ser o dia mais frio da semana. Porto Alegre, que amanheceu gelada, registrou mínima de 2ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Curitiba e em Florianópolis, mínimas de 7ºC e 10ºC, respectivamente.

No Rio Grande do Sul, diversas regiões registraram temperaturas abaixo de zero na madrugada desta segunda. De acordo com a MetSul Meteorologia, o frio foi mais intenso ocorreu em cidades de maior altitude no estado, no Norte e no Nordeste gaúcho.

Geada em São Joaquim (SC), que registrou temperatura negativa na madrugada desta segunda-feira (28)

Ainda segundo a MetSul, uma estação automática particular de São José dos Ausentes chegou a registrar 6,5ºC abaixo de zero. Com pouco mais de 4.000 habitantes, São José dos Ausentes está a 232 km de Porto Alegre, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul.

No Paraná, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), há condições favoráveis para formação de geada fraca na madrugada desta terça, no sul do estado, principalmente nas regiões de vale.

As temperaturas devem subir um pouco a partir desta terça em toda a região Sul, embora sem alterações significativas até o dia 1º de setembro, na sexta-feira —Porto Alegre, por exemplo, deve registrar máxima de 26ºC na sexta.

A semana deve ter sol entre nuvens em praticamente toda a região Sul, sem previsão de chuva forte.