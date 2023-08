Frio e chuva persistem até sexta e calor retorna no fim de semana em SP

São Paulo

Frio e chuva fraca persistirão na cidade de São Paulo durante quase toda a semana. Na sexta-feira (1º), o tempo ficará firme e o fim de semana deverá ser ensolarado, com temperatura chegando à casa dos 27ºC.

Pedestre caminha na região do Sumeré, zona oeste de São Paulo, em dia chuvoso - Danilo verpa - 17.ago.2023/Folhapress

Ainda sob influência da frente fria que avançou sobre a capital paulista na última semana, as temperaturas devem variar entre 11ºC e 17ºC nesta segunda (28) e na terça-feira (29), quando o céu ficará nublado e com possibilidade de garoa em diversos momentos do dia e da noite, segundo a Climatempo.

Sol entre muitas nuvens e probabilidade de chuva acima de 60% predominarão na quarta (30) e na quinta (31), intervalo em que as temperaturas variarão entre 13ºC e 23ºC.

Não há previsão de chuva para a sexta-feira (1º), apesar do nevoeiro pela manhã e a presença de algumas nuvens. A temperatura sobe, variando entre 15ºC e 26ºC.

O tempo também deverá continuar seco no sábado (2) e no domingo (3), quando a máxima prevista é de 27º.

Previsão para as regiões do país

No seu boletim regionalizado para os dias 29 de agosto a 5 de setembro, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que Centro-Oeste e Sudeste terão predominância de tempo seco em praticamente toda a semana, principalmente nas áreas centrais. Nas demais áreas podem ocorrer chuvas pontuais e baixos volumes, inferiores a 20 milímetros, como é o caso de São Paulo.

Para o Norte são previstos acumulados de chuva que podem ultrapassar 30 milímetros no noroeste do Amazonas, oeste do Acre e extremo norte de Roraima. Nas demais áreas da região, podem ocorrer baixos volumes de chuva, inferiores a 20 milímetros.

No Nordeste haverá baixos acumulados de chuva, menores que 20 milímetros em grande parte da região, incluindo áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Já na costa leste, há previsão de acumulados que podem ser maiores que 20 milímetros.

No Sul há previsão de acumulados de chuva significativos e maiores que 50 milímetros em grande parte da região. Em áreas centrais, esses valores podem ultrapassar 90 milímetros. Já em áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul os volumes podem ser inferiores a 20 milímetros.