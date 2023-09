18 crianças já foram baleadas neste ano na região metropolitana do Rio, diz ONG

Rio de Janeiro

A região metropolitana do Rio de Janeiro teve 18 crianças baleadas desde o início deste ano, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. A vitima mais recente é Heloisa dos Santos Silva, 3, internada em estado grave após ter sido baleada na nuca numa ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (7), no Arco Metropolitano, Baixada Fluminense.

Ela estava dentro do carro da família, passando pela altura de Seropédica, quando foi atingida por disparos feitos por agentes da PRF, segundo relato dos familiares. Três policiais foram afastados de suas funções, e a arma usada por um deles, apreendida.

Heloisa dos Santos Silva, 3, foi baleada enquanto passava de carro com a família no Arco Metropolitano, na altura de Seropédica, Baixada Fluminense. O estado de saúde dela é grave - Reprodução/ONG Rio de Pazz

Ao todo, sete crianças de até 14 anos morreram baleadas no estado, e 11 ficaram feridas. De acordo com o Fogo Cruzado, a maior parte das vítimas foi atingida por bala perdida.

Entre as crianças vítimas da violência armada, cinco delas foram baleadas durante ações e operações policiais. Duas delas morreram e três ficaram feridas.

No último relatório mensal do instituto, o Fogo Cruzado ressalta que agosto foi um mês marcado por violações contra crianças e adolescentes. Nos 31 dias do mês passado, o Rio de Janeiro teve oito crianças a adolescentes de 0 a 17 anos baleados na região metropolitana. Uma criança e cinco adolescentes morreram. Já os feridos são uma criança e um adolescente.

O número é maior do que registrado no mesmo período em 2022. Em agosto do ano passado, seis crianças foram feridas por tiros na região metropolitana do Rio; duas delas morreram.

O último caso registrado no mês passado foi o de Bernardo, oito, que foi baleado no meio de um confronto entre suspeitos de fazerem partes de milícias rivais, em Santa Cruz, zona oeste da capital fluminense. No mesmo tiroteio, duas mulheres morreram —uma delas era a mãe do garoto, Stefany Santos de Barros, 23.

O menino foi levado para o Hospital Municipal Pedro 2º, onde passou por cirurgia e segue internado.

A última criança que morreu vítima da violência armada no Rio foi Eloah da Silva dos Santos, 5, baleada dentro de casa, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A menina foi atingida enquanto brincava na própria cama. No momento que foi ferida, a Polícia Militar fazia uma operação na comunidade. Um adolescente de 17 anos também morreu na ação.