7 pessoas morrem após ação policial no Grande Recife, entre elas 2 PMs e a mãe de suspeito

Recife

Sete pessoas morreram e cinco ficaram feridas após uma ação policial que resultou em trocas de tiros na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, entre esta quinta (14) e sexta-feira (15). O caso aconteceu no bairro de Tabatinga.

A ocorrência começou na noite desta quinta (14), quando policiais militares tentaram abordar um grupo de pessoas que estavam em uma casa na localidade. Nesse momento, um homem correu, sendo iniciada uma troca de tiros. O suspeito baleou dois policiais militares, que morreram.

O cabo Rodolfo José da Silva, 38, e o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, 33, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

Ação policial no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, acaba com sete mortos - Reprodução/TV Globo

Outras duas pessoas ficaram feridas na troca de tiros, uma adolescente de 14 anos e uma mulher grávida de sete meses, que foi baleada na cabeça e está internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife. O adolescente está na mesma unidade hospitalar, mas com estado de saúde estável.

Na madrugada desta sexta, dois irmãos do suspeito que escapou foram mortos a tiros por homens encapuzados, na mesma região. As imagens foram registradas em transmissão ao vivo nas redes sociais por uma das vítimas.

Agata Ayanne da Silva, 30, filmou o momento em que dois homens encapuzados e armados se aproximaram dela e dos dois irmãos, Amerson Juliano da Silva e Apuynã Lucas da Silva, ambos de 25 anos. Agata e Amerson morreram no local, enquanto Apuynã foi socorrido e está internado no Hospital da Restauração, no Recife. Não há confirmações sobre o estado de saúde dele.

Ainda no início da manhã desta sexta, a mãe e a esposa do suspeito foram encontradas sem vida em uma área de canavial na Estrada de Mussurepe, que liga Camaragibe à cidade de Paudalho, na Zona da Mata Norte.

Em seguida, na manhã desta sexta, o suspeito voltou ao local do estopim da ocorrência, Tabatinga, e trocou tiros com a Polícia Militar. Ele foi morto. Outros dois policiais ficaram feridos.

Um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco foi utilizado na busca pelo suspeito.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social se solidarizou com os familiares e amigos dos policiais militares que foram mortos.

SHOPPING ASSALTADO

Também nesta sexta-feira (15), uma loja de joalheria do Shopping Plaza, na Zona Norte do Recife, foi alvo de um assalto.

Policiais militares foram acionados, foram até o local, porém os suspeitos já haviam deixado o centro de compras. A polícia fez buscas para tentar encontrar os suspeitos. Porém, até o momento, ninguém foi detido.

Em nota, o shopping disse que as operações seguem funcionando normalmente. Ainda não há confirmações sobre itens roubados.