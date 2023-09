Alunos da São Camilo também ficaram nus durante jogo

São Paulo

Um grupo de alunos e alunas do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo mostrou as nádegas para o público durante uma competição universitária no interior de São Paulo, no mesmo torneio no qual estudantes da Unisa (Universidade Santo Amaro) correram nus e com a mão no pênis.

As cenas aparecem em vídeos que circulam no WhatsApp. O episódio teria acontecido em abril deste ano em um evento esportivo chamado Calomed, em São Carlos (a 216 km de SP), mas os vídeos de ambos os casos só viralizaram agora.

Nesta terça (19), alunos do São Camilo confirmaram à Folha que são estudantes da instituição que aparecem nessas outras imagens.

Procurado, o Centro Universitário São Camilo afirmou que teve conhecimento dos vídeos nesta segunda (18) e está avaliando as imagens para decidir se cabe a aplicação de medida disciplinar, baseada no seu regimento interno.

Alunos de medicina do Centro Universitário São Camilo abaixam as calças em jogo da Calomed, em abril de 2023 - Reprodução

A instituição disse também que trabalha para conscientizar os alunos de todos os cursos sobre conduta ética e que vai conversar com os times que representam o centro universitário. Afirmou ainda que vai elaborar um código de conduta para as atléticas.

"Reforçamos nosso compromisso com o respeito a todo tipo de vida humana e entendemos que mesmo na alegria da juventude há limite entre as comemorações pelas vitórias e a conduta ética", diz a nota do São Camilo.

Já a Unisa afirma que expulsou os alunos que foram identificados.

"Considerando ainda a gravidade dos atos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis", diz o texto assinado pelo reitor Eloi Francisco Rosa.

Nesta terça, o ministro da Educação, Camilo Santana, criticou a demora da Unisa em expulsar os estudantes envolvidos no episódio.

"Por que só expulsaram agora? Por que não expulsaram antes, em abril, quando ocorreu o caso?", questionou. Para o ministro, o comportamento dos estudantes é "inaceitável e repugnante".