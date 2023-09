Avião que se acidentou no Amazonas tinha passageiros de Goiás e MG; veja quem eram

Salvador e São Paulo

O avião de pequeno porte que se acidentou no sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus) levava 12 passageiros e dois tripulantes. Nenhum dos ocupantes da aeronave sobreviveu.

Neste domingo (17), o Governo do Amazonas recebeu a lista com os nomes dos 12 passageiros, repassada pela Manaus Aerotáxi, empresa responsável pelo avião. O nome completo dos dois tripulantes não foi divulgado: o piloto foi identificado pelo sobrenome Souza e o copiloto como Galvão.



Euri Paulo dos Santos

Morador de Uberlândia (MG).

Fábio Campos Assis

Morador de Goiás.

Fábio Ribeiro

Morador de Uberlândia (MG).

Gilcresio Salvador Medeiros

O empresário de 74 anos teve sua morte confirmada pela Pousada Serra da Mesa, em Niquelândia (GO), da qual era dono. Ele era apaixonado pela pesca esportiva e vivia há mais de 20 anos às margens do lago Serra da Mesa, onde construiu o empreendimento.

"O que nos conforta é saber o quão querido o Gil foi por todos! Gil, uma pessoa inenarrável! Quem teve o privilégio de o conhecer, teve a sorte de conviver com um ser humano ímpar (de um coração gigante!).

Nunca mediu esforços para ajudar (e fazia pelo bem que sentia em poder dar a mão para quem quer que fosse)", escreveu a equipe da pousada no Instagram.

Guilherme Boaventura Rabelo

Era sócio em uma empresa de construção civil em Uberlândia (MG) que atua no setor de incorporação de empreendimentos imobiliários. Guilherme tinha a pesca esportiva como hobby e, em agosto de 2021, havia feito uma viagem semelhante para Barcelos.

Hamilton Alves Reis

Morador de Uberlândia (MG).

Heudes Freitas

Morador de Uberlândia (MG).

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Morador de Uberlândia (MG).

Marcos de Castro Zica

Morador de Goiás.

Renato Souza de Assis

Roland Montenegro Costa

Médico Roland Montenegro Costa foi uma das vítimas em acidente em Barcelos (AM) - Reprodução/Redes Sociais

Graduado pela Faculdade de Medicina da UFMA (Universidade Federal do Maranhão) em 1978, fez a residência em cirurgia geral no Hospital de Base de Brasília entre 1979 e 1982.

No fim dos anos 80 e início dos anos 90, realizou estágios em transplante de órgãos e cirurgia de fígado, pâncreas e vias biliares nos Estados Unidos e na Alemanha.

Atuou por anos como cirurgião em hospitais públicos e, entre 2000 e 2011, foi chefe da unidade de cirurgia geral do Hospital de Base. Entre 2000 e 2004, chefiou também a unidade de transplante de fígado.

Em 2005, Costa recebeu o título de cidadão honorário de Brasília e, atualmente, ocupava a cadeira nove da Academia de Medicina de Brasília.

"Roland era médico cirurgião do aparelho digestivo, destacou-se como pioneiro dos transplantes em Brasília, atuava em consultório particular e operava em diversos hospitais da cidade. Além disso, exerceu a função de professor de ensino em Cirurgia Geral no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)", destacou o deputado distrital Jorge Viana (PSD) em nota de pesar. "Que sua memória e legado continuem a inspirar todos aqueles que seguem na jornada da medicina."

Witter Ferreira de Faria

Era empresário do setor de agronegócio em Uruaçu (GO).