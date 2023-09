Queda de avião mata 14 pessoas no interior do Amazonas

Rio de Janeiro

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste sábado (16) no município de Barcelos (a cerca de 400 km de Manaus), no interior do Amazonas. O acidente deixou 14 mortos, entre passageiros e tripulantes, segundo informações do governo estadual.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o avião caído próximo a uma estrada de terra batida. Chovia no momento das filmagens.

Destroços do avião que caiu em Barcelos, no interior do Amazonas - Reprodução/Barcelos AM no Facebook

Barcelos é um destino que costuma atrair visitantes interessados na pesca esportiva. Informações iniciais divulgadas por autoridades locais dão conta de que o grupo que sofreu o acidente estava em busca desse tipo de lazer na região.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa VII (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar o atendimento inicial da ocorrência.

Segundo a corporação, o acidente envolveu a aeronave de matrícula PT-SOG. Registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) indicam que o avião era da empresa Manaus Aerotáxi.

Nas redes sociais, a companhia lamentou o caso e disse que a segurança é a sua prioridade. De acordo com a companhia, a aeronave e a tripulação atendiam a todas as exigências da aviação civil.

"Contamos com o respeito à privacidade dos envolvidos neste momento difícil e estaremos disponíveis para prestar todas as informações necessárias e atualizações à medida que a investigação avançar", disse a empresa.