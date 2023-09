Barragens no Vale do Taquari, no RS, não têm comportas que poderiam controlar o fluxo de água

São Paulo

As enchentes que devastaram cidades no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, entre os dias 4 e 5 de setembro não foram causadas ou agravadas pela abertura de comportas de barragens da região, diferentemente do que apontam falsamente vídeos e postagens em texto nas redes sociais e distribuídas em aplicativos de mensagem.

Segundo a Ceran (Companhia Energética Rio das Antas), que administra três hidrelétricas do rio das Antas e do rio Taquari, as barragens sequer possuem comportas capazes de "segurar" a água represada, como verificado pelo Projeto Comprova. A Usina de Castro Alves, que fica na área mais afetada, não tem comporta nenhuma. Todas elas utilizam a força da correnteza do rio e a gravidade para gerar energia.

Imagem aérea da enchente do rio Taquari, em Lajeado (RS) - Portal Agora no Vale - 5.set.2023/Divulgação

Ao Estadão Verifica, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), responsável pela fiscalização de geração hidrelétrica, reforçou que as cheias não poderiam ser agravadas por conta da estrutura das barragens. A ANA (Agência Nacional de Águas) também confirmou ao veículo que a produção de energia é feita apenas com a força da correnteza, sem uso de comportas.

Além de negar ter aberto as supostas comportas, a Ceran ressaltou ainda que não foi registrado nenhum rompimento. "Durante as cheias monitoramos em tempo real todas as estruturas, que em nenhum momento, apresentaram anomalias que indicassem risco de rompimento, o que não levou ao acionamento das sirenes de emergência", diz nota no site.

Especialistas e autoridades em meteorologia afirmam que as chuvas volumosas que causaram os alagamentos no Vale do Taquari foram provocadas por um fenômeno natural: um ciclone extratropical que se formou em um sistema de baixa pressão na região e que pode ter sido agravado pelo estacionamento de uma frente com ar quente e úmido vindo da região Amazônica.

