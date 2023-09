Explosivo é encontrado na Linha Amarela, no Rio, e faixas são bloqueadas

São Paulo

Um artefato explosivo foi localizado na manhã desta terça-feira (19) na Linha Amarela no Rio de Janeiro. A via teve duas das quatro faixas interditadas para o fluxo de veículos no sentido Barra da Tijuca.

O material foi encontrado por funcionários da concessionária Lamsa, que administra a via, e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo a PM, o artefato explosivo foi deixado na Linha Amarela na altura da saída 4, em Pilares, na zona norte. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas esteve no local e a área foi isolada. O esquadrão antibombas foi acionado.

Artefato explosivo encontrado na Linha Amarela - Divulgação/PMERJ

De acordo com a Polícia Civil, o esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais detonou o artefato no local. Segundo os agentes tratava-se de uma granada improvisada.

A via foi liberada por volta das 8h20. A Linha Amarela é uma das principais vias expressas da capital fluminense. Liga a Ilha do Fundão à Barra da Tijuca, passando pelas zonas norte e oeste.

A Lamsa afirmou ainda que a faixa reversível que é implantada diariamente na via, sentido Fundão, está suspensa.

Artefato explosivo encontrado na Linha Amarela no Rio de Janeiro - Reprodução/TV Globo

A Linha Amarela teve lentidão, sentido Fundão, da saída 2, no Méier, até a saída 7, em Bonsucesso. Trânsito lento no sentido Fundão do acesso 7, em Bonsucesso, até a saída 4, em Pilares.

Não há feridos e ninguém foi preso até o momento.