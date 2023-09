Imagens de satélite mostram antes e depois da chuva no RS; veja

São Paulo

Após as chuvas que atingiram o Sul do país no começo do mês, o Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar novos dias de temporal e ciclone a partir da noite desta terça (26), com efeitos ao menos até quarta (27).

Área inundada lama em Taquari (RS) após chuvas que atingiram a região em setembro deste ano - Planet/SCCON - 6.set.23/Programa Brasil Mais

Até a noite de segunda (25), balanço da Defesa Civil estadual contou 49 mortes no estado, que teve 106 municípios afetados. Nove pessoas estão desaparecidas e 3.130 foram resgatadas. Os desabrigados chegaram a 5.177, e os desalojados, 22.203. Ao todo, quase 393 mil pessoas foram afetadas.

Imagens de satélite captaram as áreas de algumas cidades afetadas pelos temporais, antes e depois das chuvas. É possível ver o transbordo de rios e a lama atingida por casas.

As imagens são dos satélites da Planet, com alertas da SCCON Geospatial para o programa Brasil Mais (Meio Ambiente Integrado e Seguro), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que disponibiliza o conteúdo a diferentes órgãos de governo.

ANTES E DEPOIS DA CHUVA

Muçum, cidade com 16 das 49 mortes no estado, foi uma das mais castigadas pelas cheias do rio Taquari durante as chuvas do começo de setembro. Familiares não puderam velar ou enterrar entes queridos à época, e as cerimônias foram feitas em Vespasiano Corrêa, cidade vizinha a 20 km de distância.

Veja imagens de Muçum (RS) antes e depois das chuvas - Planet/SCCON para o programa Brasil Mais

Taquari, outra cidade atingida, está com avisos de risco de enxurrada e inundação, segundo a Defesa Civil. Foram emitidos alertas na segunda para a cidade e outros 11 municípios do Vale do Taquari.

Veja imagens de Taquari (RS) antes e depois das chuvas - Planet/SCCON para o programa Brasil Mais

Um dos municípios que seguem em alerta é Encantado, que registrou 1 das 49 mortes que atingiram o estado neste mês. A cidade, a 140 km de Porto Alegre, foi uma das mais atingidas pelas cheias e se tornou a sede do centro de ações do governo do RS para informações e ações de logística e reconstrução após as chuvas.

Veja imagens antes e depois da chuva em Encantado (RS) - Planet/SCCON para o programa Brasil Mais

Em General Câmara, cidade com 7.612 habitantes e distante 80 km de Porto Alegre, o nível do rio Jacuí ainda estava 2,35 metros acima do nível normal, de 5 metros, no último domingo (24). Segundo a prefeitura, o nível registrado na barragem de Amarópolis chegou a 8,12 metros em 18 de setembro.