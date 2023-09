Irmã de brasileiro fugitivo nos EUA é presa e pode ser deportada

São Paulo e Nova York | AFP

A irmã de Danilo Cavalcante, 34, —brasileiro que fugiu de uma prisão na Pensilvânia, nos EUA, escalando uma parede em 31 de agosto— foi presa pela agência de imigração americana e pode ser deportada para o Brasil.

A informação foi confirmada pelo tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, neste domingo (10), após a pergunta de uma repórter sobre o assunto durante uma entrevista coletiva. Bivens não quis, porém, comentar se o brasileiro foragido está recebendo algum auxílio de familiares.

O brasileiro Danilo Cavalcante, 34, que fugiu de uma prisão americana no final de agosto, com nova aparência - Pennsylvania State Police/Reuters

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos EUA pelo assassinato da ex-namorada, Deborah Brandão, na frente dos filhos, crime ocorrido em 2021.

No Brasil, Cavalcante é réu em um processo no qual é acusado de matar um homem com seis tiros, em 2017, na cidade de Figueirópolis (TO). O Ministério Público aponta que tal crime teria ocorrido por motivo torpe: uma suposta dívida que a vítima tinha com Cavalcante, referente ao conserto de um veículo. O suspeito fugiu das autoridades brasileiras.

Após cerca de 11 dias de busca, o brasileiro permanece foragido nos EUA. A mais recente atualização do caso aponta que o Cavalcante tirou a barba e o bigode que tinha no momento da fuga. Segundo as autoridades americanas, o brasileiro estaria, agora, dirigindo uma van branca da Ford. O carro tem danos no para-lama e conta com uma unidade de refrigeração.

"Agora ele está bem barbeado e usava um moletom com capuz amarelo ou verde, um boné de beisebol preto, calças verdes de prisioneiro e sapatos brancos", informou um comunicado da Polícia Estadual da Pensilvânia.

A fuga da prisão do condado de Chester desencadeou uma intensa caçada em que centenas de agentes, helicópteros, drones e cães farejadores participaram, enquanto os temerosos moradores da região se trancam em suas casas.

As autoridades divulgaram quatro fotos de Cavalcante, todas aparentemente tiradas por uma câmera montada em uma porta enquanto ele estava no alpendre de uma casa.

Segundo a polícia, o condenado havia sido visto à noite perto da cidade de Phoenixville, cerca de 32 quilômetros ao norte da prisão e cerca de 50 quilômetros a noroeste da grande metrópole da Filadélfia.