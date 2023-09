São Paulo

O engenheiro Nicolas Soares Amorim morou a maior parte da vida em Diadema, na Grande São Paulo. Mas era na zona sul da capital paulista que ele nutria uma de suas grandes paixões: o automobilismo.

Frequentador do autódromo de Interlagos desde jovem, acompanhou provas de diversas categorias, como Porsche Cup, GP3 e Fórmula 1, quase sempre das arquibancadas, em meio aos demais torcedores.

Seu principal parceiro de corrida era o primo Vinícius Amorim Belli, 34, com quem cresceu. "O pai dele sempre gostou de carro, e o meu sempre gostou de corrida. Então, herdamos esse gosto e virou um hobby comum. Teve ano que fomos a seis corridas, vivíamos em Interlagos", conta o primo, também parceiro de viagens e dos jogos de futebol às sextas-feiras.

Vinícius diz que um dos episódios mais especiais em Interlagos foi quando os dois assistiram do camarote a uma corrida. "A gente sempre via da arquibancada, que era o que a gente podia pagar, mas eu ganhei esse ingresso e fomos juntos no camarote. Vimos a corrida de um outro jeito pela primeira vez. Lembro que foi muito marcante para ele."

Não por acaso, Nicolas foi estudar mecânica. Logo que se formou no colégio, emendou um curso técnico na área e, após alguns anos, entrou na UFABC (Universidade Federal do ABC), onde se formou engenheiro em 2016.

Depois de graduado, não chegou a trabalhar com automóveis, mas encontrou seu caminho profissional no ramo de manutenção de aparelhos de ar condicionado. Em um dos empregos mais recentes, conheceu o Brasil de norte a sul em viagens de trabalho.

Há cerca de dois anos, envolveu-se amorosamente e, no início de 2023, ficou noivo. Foi nessa época que se mudou com a noiva para Itaquera, na zona leste de São Paulo, onde planejava comprar um apartamento. Pela primeira vez, distanciou-se da cidade em que cresceu, mas manteve fortes os laços com amigos e parentes, que se lembram dele pelo sorriso e pela tranquilidade.

A morte precoce, aos 34 anos, não teve causa natural. Há pouco mais de um ano, Nicolas começou a fazer um curso de especialização na área de refrigeração e ar-condicionado. Em 8 de agosto, quando voltava para casa de moto depois da aula, foi assaltado e acabou morto pelos ladrões. Ele deixa os pais, dois irmãos, noiva e outros familiares e amigos.

