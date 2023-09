Mulher morre após carro cair em piscina no litoral de São Paulo

São Paulo

Uma mulher de 22 anos morreu afogada após o carro em que estava cair em uma piscina em Guarujá, na Baixada Santista, na tarde da última sexta-feira (8). A vítima, Isabella Natália de Oliveira Silva, tinha ido ao balneário para passar o feriado de 7 de Setembro com outras duas amigas.

Mulher morre após carro cair na piscina em Guarujá - Reprodução/TV Tribuna

Segundo o boletim de ocorrência, elas estavam em uma casa alugada e, no momento do acidente, voltavam da praia. "Ao tentar estacionar o carro na garagem, a condutora perdeu o controle na subida e o veículo caiu na piscina", disse, em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) paulista.

As ocupantes dos bancos dianteiros conseguiram sair do carro pelas janelas, que estavam abertas. Porém, a passageira do banco traseiro ficou presa. Suas janelas estavam fechadas e as portas travadas.

Um mutirão com vizinhos foi feito para tentar salvá-la. As amigas e vizinhos demoraram mais de dez minutos para abrir o carro. A passageira, porém, já estava morta.

O ocorrido foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As amigas que estavam no carro com Isabella prestaram depoimentos na Delegacia de Polícia Sede de Guarujá. A condutora do veículo não apresentava sinais de embriaguez.