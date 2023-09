Suspeito apontado como líder do novo cangaço é preso em SP

São Paulo

Um homem apontado como líder de uma quadrilha do novo cangaço —grupo de criminosos armados ataca instituições financeiras para roubá-las em cidades pequenas— foi preso na quinta-feira (31) em capital paulista.

Fausto Ricardo Machado Ferreira, 45, estava no estacionamento de uma rede de fast-food na zona oeste e foi preso por policiais da 5ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos). De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em pouco mais de um mês, ele participou de cinco explosões de caixas eletrônicos no estado de São Paulo.

Caixa eletrônico explodido por quadrilha em supermercado em Varginha, na zona sul de São Paulo - Reprodução - 22.nov.2022/TV Globo

A Polícia Civil não soube informar se Ferreira já constituiu advogado para defendê-lo.

Segundo o Deic, o grupo chefiado por Ferreira foi o responsável pela explosão de duas agências bancárias no município de Santa Branca, no interior de São Paulo em 1º de julho deste ano.

Vinte dias depois, o bando atacou caixas eletrônicos instalados em um posto de combustíveis em Atibaia, afirma o Deic. O último ataque dos criminosos, em 6 de agosto, destruiu dois estabelecimentos bancários em São Francisco Xavier.

"A equipe da 5ª Patrimônio passou a cruzar informações somadas a incursões de campo. Dessa maneira foi possível traçar parâmetros para deter Ferreira. Os policiais obtiveram com precisão o local onde ele estaria. Um ponto comercial na avenida Ermano Marchetti, na Água Branca. A área acabou cercada. A operação rápida de abordagem não permitiu reação por parte do envolvido", afirmou o Deic em nota.

Segundo a investigação, ele já respondeu por outros crimes, inclusive porte de explosivos. Policiais buscam agora o restante da quadrilha.