Dino diz que governo vai receber dos EUA doação de câmeras para policiais

Brasília

O Ministério da Justiça e Segurança Pública aguarda a chegada de uma doação de câmeras corporais do governo dos Estados Unidos. Esses dispositivos serão alocados em um projeto-piloto desenvolvido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), além de serem disponibilizados às forças policiais da Bahia

"Nós vamos receber uma doação de câmeras do governo dos Estados Unidos nas próximas semanas. Essas câmeras serão alocadas num projeto experimental da Polícia Rodoviária Federal e outras na Bahia, nós vamos ceder câmeras para a polícia da Bahia", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino nesta segunda-feira (16).

Ministro da Justiça, Flávio Dino, na posse do presidente do STF, Luís Roberto Barroso (Photo by EVARISTO SA / AFP) - AFP

O ministro, porém, não detalhou quantas e quando exatamente essas câmeras chegam ao Brasil.

Dino afirmou ainda que a aquisição das câmeras corporais está pendente na pasta porque ainda há discussões em andamento sobre a tecnologia a ser adotada no sistema de armazenamento de imagens. No entanto, ele assegurou que a concretização desse processo está garantida.

"Colocar câmera no uniforme é a parte mais fácil do processo, o que é fundamental é saber para onde essas imagens irão, quais os critérios normativos, quais os critérios de análises dessas imagens e, sobretudo, quais as ferramentas que farão análise nessas imagens. Evidentemente, não há um policial [analisando as cenas] para cada policial, se você filma e fica no arquivo morto não tem nenhum sentido. É preciso ter inteligência artificial que consiga, a partir de certa programação, identificar situações de risco", disse.

A declaração foi feita durante o do lançamento do site De Boa na Rede. A plataforma fornece orientações para os pais de como proteger os filhos nas redes sociais, além de centralizar informações sobre como fazer denúncia de crimes cibernéticos direcionados a crianças e adolescentes.

Estela Aranha, coordenadora de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que o site orienta a fazer as denúncias em canais das próprias redes sociais e também em delegacias.

"A gente sabe que a maior parte dos pais nem sequer conhece que tem essas ferramentas, que pode fazer o controle parental desde os sistemas operacionais no próprio aparelho celular até os serviços oferecidos na internet", disse.

Dino falou sobre a ida da Força Nacional ao Rio de Janeiro, destacando que essa força atuará exclusivamente nas rodovias em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Adicionalmente, a Polícia Federal (PF) fornecerá suporte nas operações de inteligência e ampliará sua atuação para incluir portos e aeroportos.

Agentes da Força Nacional iniciaram ações de reforço na segurança pública no nesta segunda-feira (16). De acordo com o ministério, neste primeiro momento estão escalados 150 policiais e 40 viaturas.