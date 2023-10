Feriado de Nossa Senhora Aparecida tem rodízio suspenso e parques abertos em São Paulo

São Paulo

No feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, a partir desta quinta-feira (12), o rodízio de veículos e demais restrições de circulação ficam suspensos em São Paulo.

Devido à previsão de baixa circulação de veículos, a suspensão será mantida na sexta (13). Contudo, as outras restrições, como rodízio de caminhões, zona máxima de restrição aos fretados e circulação de caminhões são mantidas.

Os parques municipais naturais e urbanos permanecerão abertos para toda população. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível aqui.

Pessoas aproveitam dia de sol no Parque Augusta em São Paulo - Zanone Fraissat - 24.ago.2023/Folhapress

Os parques administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo também funcionarão. Os horários podem ser consultados aqui.

TRANSPORTE PÚBLICO

A frota do sistema de transporte público municipal nesta quinta será correspondente a cerca de 6.480 ônibus em circulação. Na sexta-feira a frota será correspondente a 11 mil unidades.

Na quinta e na sexta-feira, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Bandeira, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h. Já os postos Jabaquara e Santana estarão fechados no feriado e terão atendimento normal na sexta. O Posto Central da SPTrans estará fechado nos dois dias.

CPTM, METRÔ E EMTU

As empresas vinculadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão mudanças na operação durante o feriado da Padroeira do Brasil. Na quinta, a CPTM atenderá os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo e com trens reservas para atender caso haja aumento no fluxo de passageiros.

Na sexta, a circulação de trens será a de um dia útil. Já no sábado (14) e no domingo (15), a operação manterá a programação prevista para esses dias, com os intervalos programados para os fins de semana.

No Metrô, a operação na quinta será semelhante a de um domingo, haverá monitoramento para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. Na sexta e no sábado, a frota em operação será a mesma de um dia típico. No domingo, os trens da linha 3-vermelha circularão por via singela para implantação das portas de plataformas, na estação Penha-Lojas Besni. Os passageiros serão orientados pelo sistema de som dos trens e das estações e por funcionários na estação. Já as demais linhas do Metrô irão funcionar normalmente.

Na quinta, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e litoral norte seguirão programação de domingo. Já na sexta, cerca de 240 linhas intermunicipais que operam na Grande São Paulo e Baixada Santista terão intervalo de partida correspondente aos sábados ou com tabela diferenciada. As demais linhas seguirão operação normal de dias úteis.

