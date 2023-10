Homem é gravado ao mostrar pênis para passageiras em ônibus no litoral de SP

São Paulo

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante em Bertioga suspeito de assédio sexual contra duas passageiras de um ônibus intermunicipal com destino a Caraguatatuba, ambas cidades do litoral norte de São Paulo.

Uma das vítimas é Pauleteh Araújo, 28, vereadora suplente e presidente do PSOL em São Sebastião (SP). Ela gravou imagens da agressão. A vereadora encaminhou os vídeos à Folha.

Policiais conduzem suspeito de assédio sexual em Bertioga contra vereadora de São Sebastião - Reprodução

Em uma das gravações, o homem tira o pênis para fora da bermuda e se masturba. Ele também tentou se sentar no banco ao lado de Pauleteh. Em outra imagem, sacou a carteira do bolso, de onde puxou algumas cédulas.

Também esticou uma nota de R$ 100 e a ofereceu à mulher que estava sentada no banco atrás do assento da vereadora. Ainda puxou os cabelos e passou a mão nas pernas da mulher de 21 anos, conforme descrito no boletim de ocorrência.

No momento em que o agressor tocava a outra vítima, Pauleteh alertou o motorista, que parou o coletivo em frente a uma base da Polícia Militar Rodoviária.

No diálogo registrado com os policiais militares no boletim de ocorrência, o indiciado alegou que se interessou em "transar" acreditando que esta seria a profissão de Pauleteh, que é uma mulher trans.

"Ele já estava assediando uma mulher dentro do ônibus, uma mulher que já estava lá com sua filha de apenas três anos. Então, não era porque eu sou uma mulher trans [que houve o assédio]. Então ele se sentiu mais confortável de fazer isso comigo porque achou que fosse a minha profissão, justamente porque a grande maioria das mulheres trans e travestis no Brasil estão neste local de marginalidade", disse a vereadora.