Festa das Cerejeiras começa nesta sexta (26) no parque do Carmo, na zona leste de São Paulo

São Paulo

O parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira (26) a 44ª edição da Festa das Cerejeiras. O evento marca a única quinzena do ano de floração dos cerca de 400 exemplares que formam o bosque da árvore típica do Japão, entre julho e agosto.

A programação inclui apresentações de grupos de dança e folclore japoneses, e haverá barracas de comidas típicas, como udon, yakisoba, tempurá, sushi, guioza e sakura-moti.

A festa acontece neste último final de semana de julho e no primeiro de agosto. Fora da programação, é possível visitar as cerejeiras durante o horário de funcionamento do parque.

Festa das Cerejeiras 2024 começa nesta sexta-feira (26) no parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste de São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

O bairro de Itaquera recebeu imigrantes japoneses a partir de 1925 para trabalhar na agricultura, principalmente no cultivo de pêssego.

Para facilitar o acesso à Festa das Cerejeiras foi criada uma linha de ônibus especial, que liga a estação Itaquera do metrô e a entrada do parque.

A passagem de R$ 4,40 é cobrada, com exceção do domingo, quando funciona a tarifa zero em toda cidade. O estacionamento gratuito fica a cerca de 700 metros do bosque, percurso feito apenas a pé.

Festa das Cerejeiras

26, 27 e 28 de julho e 2, 3 e 4 de agosto de 2024

Sexta, das 12h às 17 h; sábado e domingo, das 9h às 17h

Parque do Carmo (avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951, Itaquera)

Entrada gratuita

Como chegar

4050/10 Metrô Itaquera – Parque do Carmo (linha de ônibus especial criada para o evento)

ponto inicial: terminal Metrô Itaquera, plataforma E

ponto final: rua Afonso de Sampaio e Sousa, entre os nº 868 e 902

Funcionamento da linha: das 8h às 18h15

Tarifa de R$ 4,40 às sexta e sábados