A gravação de um especial de televisão em 1998 foi o último ato público de Tim Maia. O show foi interrompido logo no começo, quando o Síndico não conseguiu cantar na apresentação em Niterói, no Rio de Janeiro. A imagem do cantor socorrido foi registrada por um fotógrafo já conhecido na cena de celebridades.

Nascido em 1969, Robson dos Santos Araújo adotou o Moreira por causa do pai, Paulo Moreira, 83 —um dos expoentes da fotografia carioca, é integrante de uma geração que aprendeu mais na prática do ofício do que com educação formal.

A atividade marcou a família. Entre os oito irmãos, dois também são fotógrafos —Paulo Roberto e Paulo Cesar, além de Robson. O próprio apareceu em uma das cenas premiadas do pai. Bebê e sentado em um penico, ele espiava por baixo da saia de uma empregada doméstica. O registro rendeu o prêmio Nikon Contest de 1974.

Robson Moreira (1969-2023) - Arquivo pessoal

Pareceu quase natural que Robson seguisse o caminho. Ele transitou entre a fotorreportagem e a correria atrás de artistas como paparazzi. Passou pelos jornais O Dia, A Notícia e O Fluminense, pela revista Contigo e pela agência AgNews, além da portuguesa Impala.

No começo dos anos 1990, Robson se aproximou do fotógrafo Roberto Valverde a partir da frequência assídua na Panificadora Século XX, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. A atividade no bar vinha depois do trabalho de fotografar cenas de novelas nos estúdios da TV Globo.

"Éramos sempre os mesmos, porque o diretor não gosta de encher o estúdio de gente diferente para não atrapalhar as gravações", diz Valverde. Quando ficou desempregado, Robson, "muito gente boa, fantástico", como lembra o amigo, recebeu como ajuda as indicações para trabalhos de freelancer na cobertura de celebridades. E não parou mais.

"Eram festas, churrascos lá em casa e na casa dele, conhecemos as famílias um do outro, a Adna, esposa dele, Gabriel e Mônica. Sinto muita falta dele. Muita gente sente."

Mônica Cristina, 26, lembra que o pai, botafoguense e devoto de São Jorge, estava sempre de bem com a vida e principalmente atento às oportunidades e vontades dos filhos. "Um momento icônico foi em 2010, no Rio, quando ele fotografou o [Lionel] Messi e conseguiu uma camisa autografada para a gente."

Ainda, incentivava os estudos e as empreitadas dos filhos. Mônica estuda nutrição, e o irmão, Gabriel Rodrigo, 24, ciência da computação. "Ele me incentivou muito quando participei de um concurso de miss plus size em 2021, e depois divulgou meu trabalho com doces e bolos para vender."

Robson morreu no Rio, aos 54 anos, ao sofrer um acidente enquanto dirigia, em 11 de setembro. Ele deixa os pais, Paulo e Maria da Conceição dos Santos, 79, a mulher Adna Rejane, 56, e os filhos.

