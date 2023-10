Prefeitura de São Paulo lança canal de serviços no WhatsApp; entenda como solicitar

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo lançou um canal de atendimento de serviços municipais no WhatsApp. A operação foi anunciada na manhã desta terça-feira (10) e está em operação. A central de serviços que pode ser acessada pelo telefone 156, portal ou aplicativo, agora está disponível também por meio de chatbot no aplicativo de mensagens.

Para solicitar atendimento, é preciso salvar o número (11) 3230-5156 na agenda de contatos do celular e mandar uma mensagem para iniciar o atendimento, que começa com inteligência artificial e é encaminhado depois às secretarias responsáveis por prestar o serviço.

Até agora, são oferecidos 11 serviços, selecionados entre os que são mais acessados nos canais do 156, como tapa-buraco, denúncias de violência contra a mulher e de racismo, vistoria contra dengue em local com água parada e remoção de veículos abandonados.

Prefeitura de São Paulo vai oferecer atendimento para serviços por meio do WhatsApp - Gabriel Cabral - 17.set.21/Folhapress

Segundo a pasta municipal de Inovação e Tecnologia, responsável pelo SP156, todos os serviços, cerca de 600, devem ser incluídos no atendimento por aplicativo até junho de 2024, com ao menos dois por mês.

O desenvolvimento, feito pela empresa Metasix, é parte do contrato de R$ 10,4 milhões mensais da prefeitura com a BRBPO, que opera o SP156.

Na operação preliminar, também será incluído um serviço rotativo de acordo com a demanda, como o de atendimento da operação Altas Temperaturas, para o verão, e os alertas de alagamento no período chuvoso.

Para a maioria dos serviços não é preciso ter um cadastro prévio no 156. Quem solicitar o serviço poderá acompanhar o atendimento pela conversa no WhatsApp.

De acordo com a pasta, o número de solicitações, hoje em torno de 30 mil ligações na central num dia útil, deve subir. Ainda, o atendimento pelo WhatsApp facilitaria os pedidos de serviço, já que 40% das pessoas em São Paulo, de acordo com estudo do Banco Mundial com a secretaria, não têm acesso a internet de banda larga.

A gestão Ricardo Nunes (MDB), por outro lado, precisa ampliar os pontos de conexão de internet gratuita na cidade. O plano de metas determina uma cobertura de 20 mil pontos na cidade até 2024. Hoje, são 6.103.

A aposta da prefeitura é criar um modelo misto de financiamento do programa. Parte será custeada e instalada pela prefeitura, e se houver interesse comercial, haverá um modelo de exploração comercial para oferecer o serviço.