Árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada neste sábado (2)

São Paulo

A principal árvore de Natal de São Paulo abre para o público no sábado (2), às 19h. Com 55 metros de altura, a ela fica no parque do Ibirapuera, na zona sul da capital e tem como tema "Sonho de Uma Noite de Natal".

Considerada a maior da capital, a árvore cresceu em dois metros em relação ao ano passado e é acompanhada por efeitos de iluminação a cada 30 minutos. A decoração natalina fica exposta ao público até o dia 6 de janeiro de 2024.

Árvore do Ibirapuera abre para o público neste sábado (2) - Divulgação/Urbia Parques

Na programação estão previstos shows diários no lago com animação holográfica. A atração é combinada por animações e mensagens de Natal transmitidas por meio de uma trilha sonora inspirada em canções natalinas.

O parque conta ainda com a Casa do Papai Noel, localizado no Bosque Encantado, em que os visitantes vão poder fazer fotos gratuitas todos os sábados e domingos até o encerramento do evento, em janeiro de 2024.

O local também vai contar com um espaço para que o público compre lembrancinhas. No Auditório Ibirapuera, acontece uma série de apresentações de "O Quebra-Nozes".

Ao todo, acontecem 10 sessões, de 12 a 19 de dezembro. De segunda a sexta-feira, as sessões acontecem às 20h. Aos sábados, às 16h e 20h, e domingo, às 15h e 19h. Os ingressos variam entre R$ 19,80 e R$ 180 e podem ser adquiridos no Sympla.

Pelo segundo ano consecutivo, a árvore do Ibirapuera supera a do parque Villa-Lobos, na zona oeste da cidade, que tem 52 metros de altura e já está aberta ao público. A abertura está prevista para o dia 1º de dezembro e o público deve agendar as visitas por meio do site.

A árvore conta luzes, enfeites e 122 bolas vermelhas e prateadas. Há, ainda, um circuito de enfeites que pretende divertir o público com uma viagem imersiva para o Polo Norte. As visitas acontecem do dia 1º de dezembro até 7 de janeiro, de sexta a domingo, das 10h às 20h.