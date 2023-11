Cartinhas de Natal dos Correios estão disponíveis em São Paulo; veja como participar

São Paulo

A campanha Papai Noel dos Correios, que promove a adoção de cartas de crianças em todo o Brasil, teve início nesta segunda-feira (13) na Grande São Paulo.

Os pedidos já estão disponíveis nas agências e são feitos por crianças em situação de vulnerabilidade social de até 10 anos de idade e de alunos matriculados até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas.

As cartinhas também podem ser obtidas por meio do site da campanha. Segundo os Correios, cerca de 187 mil cartas foram adotadas em todo o Brasil no ano passado, que variaram entre brinquedos, calçados, roupas e material escolar. Nos 34 anos da campanha, já são mais 6,5 milhões de doações.

Lançamento da campanha Papai Noel dos Correios em São Paulo, nesta segunda-feira (13) - Ravena Rosa/Agência Brasil

Este ano, já estão disponíveis mais de 96 mil cartinhas para adoção, somando-se as físicas, disponíveis nas agências participantes, e as digitais, acessíveis no site.

A campanha determina que as cartas sejam escritas à mão, com letra legível, e não podem ter telefone, foto ou endereço da criança.

Esses dados são coletados na entrega da carta em uma das agências que funcionam como ponto de coleta ou por meio de formulário no site. As cartas devem ser enviadas até 11 de dezembro.

Já para quem quer adotar um pedido para ajudar o Papai Noel dos Correios, basta ir a uma agência ou acessar o site da campanha, clicar em Adoção On-line, selecionar uma agência e seguir as orientações.

Os presentes devem ser entregues no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site, de acordo com a data indicada para a cidade e o ponto. Os presentes precisam estar bem embalados e identificados com o código da carta adotada correspondente.



Cartinhas de Natal dos Correios

Envio e adoção

Presencialmente nas agências participantes

Online pelo blog da campanha no site https://blognoel.correios.com.br/

Quem pode enviar cartinha

Alunos matriculados em escolas públicas até o 5º ano

Crianças em situação de vulnerabilidade social, com até dez anos de idade

Não há limite de idade de pedidos de pessoas com deficiência (PcD)

Como enviar

Online

As cartinhas devem ser escritas à mão e depois fotografadas ou digitalizadas para envio

Acesse o site

Clique em "Envio de cartas" e depois "Cadastrar carta"

Preencha seus dados

Anexe o arquivo com a cartinha e envie

Presencial

As crianças podem deixar as cartinhas nas agências dos Correios

Locais e horários estão no site

Como adotar

Online

Acesse o site da campanha

Clique em "Adoção On-line"

Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município

Escolha a cartinha que quer adotar

Siga o passo a passo

Presencial

Basta se dirigir a uma unidade participante da ação e os funcionários irão instruir os procedimentos necessários

Entrega do presente

Deve ser feita presencialmente no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site

Prepare o presente: embale bem e cole a etiqueta com o código da cartinha

Entregue o presente em uma agência dos Correios

Prazos

Para enviar a cartinha

Até 11 de dezembro no estado de São Paulo, as datas podem variar em outras cidades e estados

Para adotar a cartinha e entregar os presentes nos Correios

Os prazos variam de acordo com as cidades, é preciso consultar no site da campanha

Fonte: Correios