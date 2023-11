Bombeiros combatem incêndio no Leblon, Zona Sul do Rio, há 5 horas

Campinas

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atua contra um incêndio em um apartamento no Leblon, Zona Sul da capital, desde o fim da noite desta sexta-feira (17).

Por volta das 23h50, o COR (Centro de Operações Rio) informou que agentes de cinco quartéis ainda atuavam para combater as chamas, que acometia o imóvel situado no 9º andar. Viaturas dos quartéis de Humaitá, Copacabana, Gávea, Centro e Catete atuam no local desde as 20h.

Não há registros de vítimas até a última atualização.

Incêndio atinge apartamento no Leblon, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro - Reprodução

O incêndio ocorre em um prédio na Rua Humberto de Campos, no número 520.

Ainda de acordo com o COR, uma faixa do local foi interditada para o trabalho das equipes. A CET Rio e a Guarda Municipal foram acionadas.

Mais cedo, um outro imóvel, localizado na Barra da Tijuca, Zona Norte, ficou destruído após também ser acometido por um incêndio. Dois quartéis foram acionados para atuar contra as chamas. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 0h40 deste sábado (18), o COR notificou mais um incêndio na Barra da Tijuca. Desta vez, a ocorrência se deu em um imóvel na Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, na altura da associação Bosque Marapendi. Ainda não há informações sobre feridos.