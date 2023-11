Governo Lula prorroga até janeiro presença da Força Nacional no Rio de Janeiro

Brasília

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prorrogou a presença da Força Nacional no Rio de Janeiro até janeiro de 2024.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta sexta-feira (17), mas já havia sido anunciada pelo ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública). Conforme o texto assinado pelo titular da pasta, a operação vai durar até 31 de janeiro.

Força Nacional patrulha a avenida Brasil, na altura do bairro Fazenda Botafogo, na zona norte do Rio de Janeiro. - Eduardo Anizelli-17.10.2023/Folhapress

"Autorizar a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual, para atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado, por setenta e sete dias, no período de 15 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024", diz a portaria.

O texto estende o prazo estabelecido pela portaria publicada em 11 de outubro, quando a Força Nacional foi liberada inicialmente ao estado.

O efetivo de policiais começou com 150 e já alcança 300 agentes no patrulhando rodovias federais. O reforço foi solicitado pelo governador Cláudio Castro (PL), após investigação da Polícia Civil apontar o treinamento armado de traficantes no complexo da Maré, zona norte da cidade.

O treinamento ocorria em uma área de recreação, que contava com uma piscina. O local foi ocupado pela polícia na semana passada, quando tiveram início operações simultâneas no estado.

No início do mês, Lula também anunciou outras medidas para tentar enfrentar a crise na segurança pública no Rio de Janeiro.

Lula assinou um decreto para a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) específica, em portos e aeroportos do estado e São Paulo. Nesses locais serão empregados, respectivamente, militares da Marinha e da Aeronáutica, na tentativa de combater o crime organizado.

Os militares vão atuar nos portos do Rio, de Itaguaí (RJ) e de Santos (SP), além dos aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP).

Um interlocutor no governo explica que o aeroporto e porto paulista foram incluídos por serem as principais portas de entrada de passageiros e cargas do país.