Onda de calor leva cariocas à praia perto da meia-noite

Rio de Janeiro

O relógio marcava 23h deste feriado de quarta-feira (15) e banhistas ainda chegavam à praia do Arpoador, na zona sul no Rio de Janeiro. Na areia, grupos com caixas de som e duplas de frescobol, e muita gente no mar.

"Daqui até o verão vai ser assim. Movimento 24 horas", disse um agente municipal em serviço na orla.

Com a onda de calor que atinge o Brasil, cariocas têm escolhido ir à praia à noite para fugir das altas temperaturas. Na terça (14), a sensação térmica no Rio chegou aos 58,5°C, de acordo com o Alerta Rio, sistema de notificação da prefeitura. O cálculo leva em consideração a temperatura, o vento e a umidade.

Banhistas buscam refresco à noite na praia do Arpoador, no Rio - Tércio Teixeira/Folhapress

A assistente comercial Adriele Lisboa, 23, chegou ao Arpoador à noite acompanhada de outros adultos e três crianças. A família mora no Caju, bairro da zona portuária do Rio, onde no início da tarde desta quarta a sensação térmica alcançou os 45°C.

"Trazer as crianças à praia durante o dia é impossível pelo calor, eles ficam inquietos. E é muito mais agitado, muito guarda-sol, muita gente, muita cadeira. De noite é mais agradável, mais fresquinho", disse ela.

Perto dali, a auxiliar de serviços gerais Ariane Inácio, 27, ajustava o volume do pagode na caixa de som e se acomodava na areia com outras seis amigas. Eram 22h e o grupo havia acabado de chegar.

Elas contaram que trabalharam durante o dia e que estariam de folga nesta quinta-feira (16). Munidas de vasilhas e isopor, o objetivo era passar a madrugada na praia.

"Trouxemos para comer arroz com camarão, linguiça, sanduíches e bolo de cenoura com chocolate. Para beber, vodka, energético, cerveja e água. Só vamos sair daqui no outro dia, quando o sol voltar", contou Ariane.

Lara Beatriz, 20, caiu no mar assim que chegou. "Preferimos à noite, a praia não fica tumultuada. O vento bate, mas não é um frio insuportável. E a água não fica tão gelada. O mar está uma delícia", disse.

As ondas na quarta-feira variaram de 0,5 m a 2 m, bem menor do que no início do mês, quando uma ressaca atingiu o litoral e levantou ondas de até 3,5 m.

O Corpo de Bombeiros do Rio, no entanto, ressalta que os cuidados precisam continuar. Com a praia mais cheia nas últimas semanas, o número de afogamentos também aumentou.

Somente nesta quarta, bombeiros do quartel de Copacabana realizaram 658 resgates na zona sul. Na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes foram outros 124 salvamentos.

Cadeiras de praia ocupam a faixa de areia também pela noite - Tércio Teixeira/Folhapress

A segurança é outro ponto sensível. Wictor Luciano e os amigos chegaram à tarde em Ipanema, quando a praia estava lotada. Mas logo no início o grupo presenciou um arrastão e precisou mudar de lugar.

Acomodados no Arpoador, sentados ao redor de um cooler, os amigos de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, passaram a noite na areia.

"Já fomos na água, já pegamos arrastão, bebemos, fizemos amizade e estamos aqui, sem hora para voltar", afirmou Wictor.

"Trouxemos bebidas de casa: gim, energético, cerveja e água congelada. O gelo compramos aqui", disse a operadora de caixa Jeniffer Souza.

Ocorrências de furto na praia foram registradas durante o feriado. Segundo a Polícia Militar, 120 pessoas foram conduzidas para delegacias da zona sul e seis armas brancas foram apreendidas. E mais de 65 ônibus foram abordados.

"O policiamento foi intensificado em todas as praias do estado para executar medidas de prevenção e repressão a atos de desordem e de criminalidade, garantindo segurança e tranquilidade da população", afirmou a corporação, em nota.

A PM disse ainda que policiais em quadriciclos têm circulado na faixa de areia e que agentes foram destacados para seguir os ônibus municipais que saem da zona sul para a zona norte.

"A maior parte dos ônibus que deixam a região da zona sul do Rio de Janeiro são escoltados por policiais. A medida tem como objetivo evitar casos de depredação, furtos e roubos no interior dos coletivos", disse a PM.

O Alerta Rio prevê máxima acima dos 40°C para esta sexta (17). No sábado e no domingo, a passagem de uma frente fria no mar pode influenciar o clima e há previsão de pancadas de chuva.

Na próxima segunda-feira (20), feriado do dia da Dia da Consciência Negra, as temperaturas caem e devem ficar entre 16°C e 27°C, segundo o Alerta Rio.