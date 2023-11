Cátedra Otavio Frias Filho discute a diversidade linguística no mundo

São Paulo

A diversidade linguística será objeto de discussão em conferência da Cátedra Otavio Frias Filho de Estudos em Comunicação, Democracia e Diversidade, parceria entre o IEA (Instituto de Estudos Avançados) da USP e a Folha.

A palestra ocorrerá nesta terça-feira (7), das 15h às 17h. O evento será online e não há necessidade de inscrição prévia.

Suzana Herculano-Houzel, titular da Cátedra e colunista da Folha - Keiny Andrade - 30.jun.16/Folhapress

Participarão da discussão Fernando Orphão de Carvalho, professor e pesquisador do setor de linguística do departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ), Suzana Herculano-Houzel, titular da Cátedra e colunista da Folha, André Chaves de Melo Silva, coordenador acadêmico da Cátedra, e Vinícius Mota, secretário de Redação da Folha.

A cátedra foi lançada em fevereiro de 2021, quando a Folha completou 100 anos. A iniciativa homenageia o jornalista Otavio Frias Filho (1957-2018), que liderou o projeto de modernização tocado pelo jornal em 1984 e dirigiu a Redação até sua morte.

Entre os pontos que devem ser abordados na discussão estão as diferenças e assimetrias presentes nas cerca de 7.000 línguas faladas no planeta, as origens dessas assimetrias e suas estruturas gramaticais, além da ameaça de extinção de algumas dessas línguas.

DETALHES DO EVENTO