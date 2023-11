Chuva volta nesta quinta-feira (9), mas temperatura segue alta em São Paulo

São Paulo

Desde a última sexta-feira (3), quando uma tempestade provocou o caos na região metropolitana de São Paulo, o estado está sob a influência de uma massa de ar frio e seco que tem deixado as madrugadas frias e os dias quentes. Esse cenário vai mudar um pouco a partir desta quinta-feira (9).

Uma frente fria que está chegando ao litoral paulista aumentará a nebulosidade na capital, provocando pancadas de chuva à tarde e à noite. Antes disso, porém, a temperatura atingirá 35°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Por causa da volta da chuva, a sexta-feira (10) terá temperatura mais branda. Mesmo assim, a máxima vai aos 29ºC, com previsão de novas pancadas isoladas no fim da tarde.

Relógio mostra o calor no cruzamento da avenida Abraão Ribeiro com a rua Norma Pieruccini Giannotti, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (8) - Claudinei Queiroz/Folhapress

Com a passagem da frente fria e a chegada de uma onda de calor na região Centro-Oeste do país, as manhãs no estado deixarão de ser frias e também ficarão mais quentes, com mínimas variando entre 18°C e 22°C.

Por causa dessa mudança do tempo, a Defesa Civil paulista e o Centro de Hidrografia da Marinha do Rio de Janeiro emitiram, na terça-feira (7), alertas de vento forte e rajadas para todo o litoral de São Paulo e para parte da faixa litorânea do Rio de Janeiro.

No fim de semana, não há previsão de chuva, o que fará a temperatura subir para 35°C no sábado (11) e 37°C no domingo (12) e na segunda-feira (13). Este último dia já deve ter novas pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite.

Esse panorama deve continuar nos dias seguintes, alternando calor durante os dias e chuvas fechando a tarde.

Por causa da onda de calor que está entrando no país, os municípios do extremo oeste paulista devem experimentar temperaturas próximas ou até superiores aos 40°C nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (8), por exemplo, as temperaturas já ficaram perto dos 40°C em algumas das cidades, como Dracena (38,2°C), Presidente Prudente e Valparaíso (37,5°C) e Ourinhos (36,2°C).

Na capital, a máxima foi registrada na estação do Inmet do Mirante de Santana, com 33,5°C, embora os relógios de rua marcassem 38°C em várias regiões da cidade.

Essa é a mesma onda que, segundo o meteorologista Vinicius Lucyrio, da Climatempo, tem potencial de recordes mensais de temperatura máxima no mês de novembro em Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Campo Grande.