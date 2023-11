Ciclofaixas de lazer e o programa Ruas Abertas ficam suspensos em SP neste domingo (5)

São Paulo

O programa Ruas Abertas —na avenida Paulista e na Liberdade— e as ciclofaixas de lazer da cidade de São Paulo estarão suspensos neste domingo (5) e no próximo (12).

A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), com o tráfego livre para ônibus e veículos.

Bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, que faz parte do programa Ruas Abertas, com vias liberadas exclusivamente para pedestres aos domingos e feriados - Divulgação

Os ônibus urbanos, trens, metrôs e linhas da EMTU terão catraca liberada entre 9h e 21h, sem a necessidade de comprovação de que os usuários farão as provas.

A CET diz que intensificará o monitoramento e a fiscalização em áreas de embarque e desembarque.

PROVAS DO ENEM

O Enem é realizado em dois domingos. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h nos dois dias (horário de Brasília). As provas começam às 13h30 e terminam às 19h, no primeiro dia de prova, e às 18h30 no segundo dia.

No primeiro dia serão aplicadas as provas de Linguagens —que inclui português ou espanhol, de acordo com a inscrição do candidato—, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

No segundo domingo de exame os candidatos fazem as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Para levar o caderno para casa, é preciso sair nos últimos 30 minutos de prova.