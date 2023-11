Comporta vaza e água do Guaíba invade ruas na região de Porto Alegre

Curitiba

Uma das comportas do sistema de proteção contra as cheias no lago Guaíba, em Porto Alegre, foi danificada pela força da água e acabou vazando na madrugada desta terça-feira (21). Ruas da região do Quarto Distrito ficaram alagadas.

O sistema de proteção possui 14 comportas, mas sete delas ficam fechadas permanentemente. Nesta segunda (20), por causa da elevação do nível do Guaíba, todas as demais sete comportas começaram a ser fechadas.

Segundo o engenheiro Maurício Loss, diretor-geral do Dmae (Departamento de Água e Esgotos), autarquia ligada à Prefeitura de Porto Alegre, a comporta danificada está "fechada e inutilizada há muitos anos e é de difícil acesso".

Água do Guaíba invade ruas da região de Porto Alegre - Reprodução/RBS TV

"Por causa disso, não conseguimos ontem [segunda-feira, 20] fazer uma contenção prévia com sacos de areia, e a força da água acabou deslocando um pouco uma das partes da comporta", disse ele à Folha.

O vazamento da água do lago Guaíba avançou para toda a região próxima. Atingiu trilhos dos trens da Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre) e alagou também uma parte da avenida Sertório.

"Vamos fazer um dique de contenção para esta comporta. Soterrar, fazer uma contenção, e depois tentar soldar a comporta. Estamos trabalhando desde a madrugada para solucionar o problema", diz Loss.

De acordo com a Trensurb, as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro seguem fechadas nesta terça.

Por causa da cheia do Guaíba, a Defesa Civil de Porto Alegre diz que atua nas regiões ribeirinhas desde domingo (19). O bairro mais afetado até o momento na cidade é o Arquipélago, composto de algumas ilhas, cinco delas povoadas.

As remoções de moradores, segundo a Defesa Civil, tiveram início na noite de domingo. No total, 107 pessoas (75 adultos e 32 crianças) já foram retiradas de suas residências e levadas para abrigos ou para casas de parentes e amigos.

A Prefeitura de Porto Alegre iniciou o processo de fechamento das comportas na manhã de segunda, quando o nível do Guaíba atingiu 3,04 metros, acima da cota de inundação, de 3 metros. No final da tarde de segunda, a medição já apontava para 3,30 metros.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a marca de 3,30 metros, atingida no final da tarde desta segunda, já representa a maior cheia desde 1941.

A marca supera duas grandes cheias: a de setembro último (3,18 metros) e a de setembro de 1967 (3,13 metros). A maior cheia continua sendo a de 1941, com 4,76 metros.

No final da manhã desta terça, o nível estava em 3,43 metros.

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a última quarta (15) já deixaram 63 feridos, 2.653 desabrigados e 7.527 desalojados.

Quatro pessoas morreram em decorrência das chuvas no etsado, nas cidades de Giruá, Gramado e Vila Flores.