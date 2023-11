Ex-noiva de Zé Trovão cita agressão, e Justiça concede medida protetiva

Brasília

A Justiça do Distrito Federal concedeu uma série de medidas protetivas à ex-noiva do deputado Zé Trovão (PL-SC) depois que ela acusou o parlamentar de agressão, violência psicológica e ameaça.

A decisão foi dada por Carlos Fernando Fecchio dos Santos, juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, e teve como base um depoimento de Ana Rosa Schuster, ex-noiva do deputado bolsonarista.

Procurada, a assessoria do deputado não enviou um posicionamento até a publicação deste texto.

O deputado Zé Trovão - Gabriela Biló/7.out.2022 - Folhapress

Para proteger Schuster, o juiz determinou o afastamento do lar de Zé Trovão, cujo nome real é Marcos Antônio Pereira Gomes, permitindo que ele leve consigo "apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 horas, o novo endereço".

Também foi estipulado que o deputado mantenha uma distância mínima de 300 metros da ex-noiva.

O parlamentar, segundo a decisão, está proibido de estabelecer contato com a ex-companheira por ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros meios.

Por fim, o magistrado ordenou a recondução da ex-noiva à residência onde eles moravam. Ela havia sido retirada da casa por Zé Trovão, segundo o depoimento prestado.

"A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos", diz o juiz.

Em depoimento prestado à Polícia Civil do DF, a ex-noiva afirmou ter rompido com o parlamentar há cerca de uma semana e combinado de deixar a casa em que moravam até o próximo dia 29 de novembro.

Segundo ela, porém, no domingo (19) os dois discutiram e Zé Trovão a empurrou, tentou ofendê-la e eles "entraram em vias de fato".

"Em determinado momento, Marcos (nome de Zé Trovão) apertou forte o pescoço da declarante, como se quisesse enforcá-la, e disse: 'Vou acabar com você'."

A ex-noiva também relatou à Polícia Civil que foi agredida outras vezes durante o relacionamento, mas que nunca registrou ocorrência. Segundo ela, o agora ex-noivo é "muito agressivo e costuma falar com tom de voz elevado com todas as pessoas com quem convive".

Ana Rosa Schuster afirmou também que o relacionamento com Zé Trovão "sempre foi abusivo" e "permeado por violência psicológica e ofensas constantes". Como exemplo, citou que ao menos duas vezes o parlamentar a ameaçou com uma faca que ele supostamente carrega consigo no carro.

Para o juiz do caso, o cenário relatado pela ex-noiva indica que "o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação".