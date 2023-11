Feriado de Finados tem suspensão do rodízio e parques abertos em São Paulo

São Paulo

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos na cidade nesta quinta (2, Dia de Finados) e sexta (3).

Demais restrições de circulação —como rodízio de caminhões, zona máxima de restrição aos fretados e circulação de caminhões— também estão suspensas para o feriado, mas voltam a valer na sexta. .

Pessoas aproveitam dia de sol no Parque Augusta em São Paulo - Zanone Fraissat - 24.ago.2023/Folhapress

Os parques municipais naturais e urbanos permanecerão abertos para toda população. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível no site da prefeitura.

Os parques administrados pela Secretária estadual de Meio Ambiente também funcionarão, e podem ser consultados no site do governo paulista.

TRANSPORTE PÚBLICO

A SPTrans implantará no feriado de Finados uma operação especial para facilitar o acesso da população aos cemitérios da capital. Haverá reforço da frota, que será a de sábado com cerca de 6.640 ônibus em operação, e os veículos das 263 linhas que passam nas proximidades desses locais terão identificação no para-brisa dos veículos, como por exemplo "Via Cemitério do Araçá".

Na quinta e sexta, o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h, exceto no Terminal Bandeira, que está temporariamente com funcionamento das 6h às 20h.

CPTM, METRÔ E EMTU

As empresas vinculadas à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) terão mudanças na operação durante o feriado de Finados, e no primeiro dia de aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será realizado no domingo (5).

Na quinta, a CPTM vai funcionar com intervalos médios programados para domingo. A exceção será na linha 10-turquesa, que contará com Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá, devido a obras de manutenção e modernização. Os veículos terão paradas nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema PAESE:

– Estação Rio Grande da Serra: Av. Pastor Aquilino Sartori (ao lado da estação)

– Estação Ribeirão Pires: Av. Santo André (número ímpar da av.)

– Estação Guapituba: Av. Capitão João (em frente à estação próximo à Rua Cícero de Campos Povoa)

– Estação Mauá: Av. Capitão João (ao lado da estação, embaixo da passarela)

Na sexta, a operação das linhas da CPTM será normal como dia útil. Durante o final de semana o intervalo médio previsto para os sábados (após às 21h) e domingos (durante toda a operação comercial) é de até 35 minutos. Este intervalo é válido para todas as cinco linhas da companhia.

No feriado, a frota em circulação nas linhas operadas pelo Metrô será equivalente a de um domingo, com trens reserva em todas as linhas. Já na sexta, no sábado e no domingo, não haverá alteração na operação. Nesses dias, em todas as linhas, trens reservas ficarão disponíveis para operar, caso necessário.

No feriado, a operação das linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e litoral norte seguirão a mesma programação de viagens praticadas aos domingos. Já na sexta, as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção de cerca de 240 linhas que terão horários especiais. Os horários destas linhas poderão ser consultados a partir de quinta no site da companhia ou no aplicativo.

Veja o abre e fecha