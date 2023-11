Feriado de Finados terá clima instável em São Paulo; veja previsão

São Paulo

O feriado de Finados em São Paulo terá clima instável. De acordo com previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o tempo muda já nesta quarta-feira (1º), com a queda da temperatura, céu encoberto e possível garoa.

Na quinta (2), o céu continuará com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura amena. À tarde, porém, deve chover de forma rápida e isolada, com pouca intensidade. Segundo o CGE, os termômetros oscilarão entre a mínima de 17°C ao amanhecer e a máxima de 23°C no início da tarde.

O feriado de Finados deve ser de tempo fechado, com temperaturas baixas e chuva - Danilo Verpa - 17.ago.23/Folhapress

A sexta-feira (3) deverá amanhecer com sol, com elevação da temperatura. No entanto, a chegada de uma nova frente fria trará mais chuvas para o estado.

"Entre o meio da tarde e a noite, a propagação de áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria gera pancadas de chuva com até forte intensidade e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", comenta Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

Ele afirma que há potencial para formação de alagamentos nos locais onde a chuva atingir com mais intensidade. Os termômetros oscilarão entre 18°C e 30°C.

Notícias do dia Receba diariamente de manhã no seu email as principais notícias publicadas na Folha; aberta para não assinantes. Carregando...

O sábado (4) deve ficar com o tempo fechado e chuva de fraca a moderada entre a madrugada e o período da manhã. Com o aumento da ventania, a temperatura também cairá para a mínima de 15°C à noite, e máxima de 24°C no meio do dia.

Já no fechamento do feriadão, no domingo (5), o sol deve voltar a aparecer entre as nuvens e não há previsão de chuva. A ventania, porém, vai aumentar a sensação de frio, com mínima de 12°C de manhã.

"A tarde terá tempo estável, seco e temperatura amena. A máxima alcança os 21°C e os menores índices de umidade superam os 50%", aponta o CGE.