Grande São Paulo ainda terá pancadas de chuva nesta quinta-feira (30)

São Paulo

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) na Grande São Paulo é bem semelhante ao visto nesta quarta (29), com muita nebulosidade durante todo o dia e pancadas de chuva isoladas no fim da tarde e à noite.

Assim, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o último dia do mês de novembro iniciará com temperatura amena, por volta dos 19°C, com elevação até atingir a máxima de 26°C à tarde.

O sol vai aparecer entre as nuvens em diversos momentos, mantendo a sensação de tempo abafado, o que deve diminuir com a chegada da chuva.

A região metropolitana de São Paulo terá chuvas isoladas nesta quinta-feira (30), com tempo abafado - Zanone Fraissat - 28.set.23/Folhapress

"A quinta vai manter a condição chuvosa na Grande São Paulo e capital até por conta de uma área de baixa pressão sobre o leste do estado e o Rio de Janeiro. Isso vai favorecer um tempo mais instável", diz o meteorologista do Inmet Heráclio Alves. "Pode ocorrer pancadas de chuva, trovadas e rajadas de vento. Até estamos com aviso amarelo para toda a área."

Alves destaca que a partir de sexta-feira (1º) o tempo voltará a abrir, devido a uma área de alta pressão. A nebulosidade vai em direção a Minas Gerais e Rio de Janeiro e a temperatura voltará a subir em São Paulo, chegando a 28°C na sexta, 32°C no sábado (2) e 31°C no domingo (3).

Devido ao calor acumulado durante o dia, é possível que esses dias também tenham chuvas isoladas, mas em volumes menores.

Nesta quarta, a chuva atingiu todas as regiões da capital paulista, com maior volume nas regiões Sul e Leste. Os maiores índices registrados pelas estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura, até 17h22, foram em São Mateus (30 mm), Cidade Ademar (23,8 mm), Ipiranga (22 mm), M'Boi Mirim (21,6 mm) e Capela do Socorro (20 mm).