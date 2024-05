Ex-namorados viajam juntos de São Paulo para ver Madonna no Rio

São Paulo

No começo de março, quando surgiram os primeiros boatos sobre o show gratuito de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, o designer de interiores Vinícius Pazcovsky, 31, e o engenheiro civil Rafael Dipold, 33, correram para comprar as passagens aéreas de São Paulo, onde moram, para o Rio de Janeiro e a hospedagem na cidade.

A apresentação está marcada para a noite de sábado (4). No fim do mês passado, com a confirmação da apresentação da artista, os preços de passagem e hospedagem dispararam, segundo eles.

A viagem, no entanto, não está sendo como esperavam quando combinaram de viajar juntos. Eles terminaram o namoro. Mesmo assim, decidiram manter o plano de ir juntos ao show.

O ex-casal embarcou no aeroporto de Congonhas no final da tarde desta sexta (3).

O engenheiro Rafael Dipold, 33, e o designer de interiores Vinícius Pazcovsky, 31, no aeroporto de Congonhas; eles são ex-namorados e vão juntos ao show da Madonna, no Rio - Bruno Santos/Folhapress

A situação afetiva não reduziu a expectativa para o show, segundo Pazcovsky. "A gente é fã e pode ser o último show da carreira dela", comenta. Ele já viu a artista em 2012, em São Paulo.

O médico Islã Ventura, 30, também comprou passagens e hospedagem no começo de março. "Se tivesse esperado a confirmação, provavelmente teria de ir de ônibus, porque ficou muito caro", comenta.

Pelo menos no aspecto afetivo, o médico levou mais sorte que Pazcovsky e Dipold. Ele aguardava o namorado para embarcarem juntos para o show. Será a primeira vez que Ventura verá a cantora ao vivo.

"Em 2012, eu ainda estava na faculdade, em Ribeirão Preto, e não tinha condições de assistir. Dos anteriores nem se fala", afirma. "Será a maior apresentação da carreira dela e acho que a expectativa é dos fãs de música pop em geral, porque ela é uma das últimas grandes lendas do gênero", diz.

O médico islã Ventura, 30, que assistirá pela primeira vez a um show da cantora no Rio - Bruno Santos/Folhapress

O auxiliar administrativo Thiago Soares, 34, também não esperou a confirmação para comprar as passagens aéreas. Ele conta que só perdeu a turnê de Madonna no Brasil em 1993, quando tinha apenas três anos. "Aí não dava, né?", comenta. No mais, ele assistiu as turnês de 2008 e 2012 e ainda teve a oportunidade de ver um show da cantora em Lisboa, Portugal.

Ele começou a gostar de Madonna depois de ouvir o LP "Like a Prayer" (1989), que pertencia a seu pai. "Eu tinha seis anos e foi a primeira cantora que comecei a ouvir depois da Xuxa", diz.

Thiago Soares, 34, que é fã da artista desde criança e já esteve em outras apresentações dela - Bruno Santos/ Folhapress

Soares disse que deve encontrar no Rio amigos que também são fãs da cantora. São pessoas de outros estados com quem ele se conectou por conta da admiração pela artista.

No embarque, ele tinha a expectativa de conseguir chegar a Copacabana a tempo de acompanhar o último ensaio da cantora antes do show. Assim como na quinta-feira, ela fez um ensaio noturno no palco.

"Trabalhei o dia todo com uma ansiedade que não consegui nem comer", diz.