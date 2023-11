Homem mata ex-mulher na frente dos filhos e morre baleado no Rio

Rio de Janeiro

Um homem apontado como principal suspeito da morte da ex-mulher, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, morreu nesta quinta-feira (30). Segundo a polícia, Leandro Santos Dias, 34, teria assassinado Cristiane dos Anjos Barbosa, 30, a tiros na frente dos filhos do casal. Segundo relatos, a vítima amamentava a filha mais nova, de três meses, no momento que foi baleada.

Cristiane Barbosa foi morta pelo ex-companheiro na frente dos filhos na Baixada Fluminense - Reprodução/TV Globo

O suspeito foi encontrado por policiais civis em uma rua próxima à casa na qual estava escondido na comunidade Pantanal, em Duque de Caxias, também na Baixada.

De acordo com os agentes, Leandro estava baleado, sentado no chão de uma esquina. A polícia ainda tenta esclarecer quem foi o autor do disparo e as circunstâncias do crime.

Baleado no tórax, o homem foi levado pelos policiais em estado gravíssimo ao Hospital Adão Pereira Nunes. A direção do hospital informou que o paciente passou por cirurgia e estava internado no CTI. A morte foi confirmada na madrugada desta quarta.

A Polícia Civil iniciou as buscas por Dias após ser avisada sobre a morte de Cristiane na terça-feira (28). O pai da vítima contou à polícia que tinha ido buscar uma das netas na escola e, quando estava retornando, recebeu uma ligação de Leandro dizendo que havia acabado de matar a ex-mulher. Disse ainda que também mataria os ex-sogros. Ao chegar em casa, o pai encontrou sua filha morta.

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para a ocorrência na rua Itaipava, onde localizaram uma mulher morta. Uma perícia foi feita no local.

Vizinhos relataram que a vítima estava com a filha de três meses no colo, amamentando, quando foi baleada por Leandro. Testemunhas contaram ainda que a relação do casal era de muitas brigas e agressões. Cristiane já havia feito um registro de ameaça em 2012.

Ela estava na casa dos pais onde estava morando há cerca de duas semanas. Segundo a família, Leandro tinha expulsado a mulher de casa com seus filhos de 10, 5 e 2 anos e um bebê de três meses.

Cristiane foi enterrada nesta quarta-feira (29) no Cemitério Tanque do Anil, em Caxias.

No local onde Leandro foi preso, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 que, segundo a investigação, teria sido utilizada no crime.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.