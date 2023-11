Idoso e filhos são presos com quase 3 toneladas de maconha no RS

São Paulo

Um idoso, de 79 anos e seus dois filhos, de 56 e 51 anos, foram presos nesta sexta-feira (24) em Canoas (RS) acusados de transportar quase 3 toneladas de maconha em uma carreta.

Um quarto homem, de 24 anos, também acabou preso por suspeita de participar do tráfico.

Policiais rodoviários federais observam pacotes com maconha que foram jogados de carreta abordada na BR 448, em Canoas (RS), na sexta-feira (24); no caminhão foram encontradas quase 3 toneladas da droga; quatro pessoas acabaram presas - Reprodução/PRF

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta, que seguia do Paraná para Caxias do Sul (RS) com uma carga de refrigeradores, foi parada na BR-448, em Canoas, em uma ação conjunta com a Polícia Civil.

Durante a revista, foram encontrados 2.785 kg de maconha acondicionada em pacotes escondidos entre a carga.

Imagens divulgadas pela PRF mostram pacotes de maconha no alto da carga. Em um vídeo é possível ver policiais em cima da carreta jogando as embalagens de droga no chão.

O idoso estava ao volante do caminhão, com o filho de 56 anos ao lado.

A polícia desconfiou de um outro veículo, um Volkswagen T-Cross, que viajava junto e também foi parado. O SUV era conduzido por um outro filho do idoso e tinha o jovem como passageiro. Os quatro acabaram presos.

Segundo a polícia, os quatro suspeitos têm antecedentes criminais, sendo que um deles já foi preso pela própria PRF por tráfico de drogas.

A polícia não informou o nome dos presos e nem se eles têm defesa constituída.