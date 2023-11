São Paulo

"Eu rimo, atuo, sambo, danço e não como carne", diz a pequena biografia no perfil de Gabriel Reis de Souza no Instagram. O mosaico de fotos e vídeos sob o codinome Kawarú mostra os trabalhos como rapper, ator e passista da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel, além de viagens e memes.

As atividades variadas resumem o estilo incansável do jovem, conhecido pelo carisma. "Não havia quem não gostasse do Gabriel, porque ele falava com todo mundo. Pessoal do carro de som, da bateria, de outros segmentos", diz o diretor artístico da escola, Fabio Costa.

Gabriel começou no samba em um projeto de passistas, até entrar na ala da escola pela qual desfilou nos últimos seis Carnavais. "Ele conseguiu tudo sozinho, foi abrindo caminho, frequentou desde os 16 anos", diz a mãe, Deyse Reis, 66.

Gabriel Reis de Souza (1997-2023) - Arquivo pessoal

A veia artística apareceu cedo. "Ele criou um tal de capitão cueca, se pintava todo, era bem ativo para se mostrar, desde criança já tinha essa vibe." Como todo artista, diz a mãe, Gabriel era tímido antes de conquistar as pessoas à sua volta.

No fim de 2022, ele estreou na música sob o nome Kawarú com o single "Elefante", em que homenageia sua maior inspiração, a rapper Nicki Minaj, 40. O artista faz referências à cantora no figurino e a um de seus versos mais famosos, lançado ainda em 2010, na música "Monster", de Kanye West.

Outro gosto do jovem era o mundo rural. "Era ligado nesse campo de fazenda, cavalo, desde criança brincava com isso", diz Deyse. A brincadeira virou a opção do jovem pela segunda faculdade, de medicina veterinária. A primeira foi na Casa de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

O Carnaval de 2023 foi mais um grande passo para o jovem. "Ele me disse que queria sair na comissão de frente", diz Fabio. Gabriel fez os testes e ficou como suplente, para o caso de um imprevisto no dia do desfile.

Como um titular não conseguia conciliar o trabalho com os ensaios, Gabriel passou a substituí-lo com frequência na preparação e saiu na comissão de frente na Sapucaí. E estava pronto para o Carnaval de 2024.

Mas uma pneumonia evoluiu disfarçada sob cansaço e parou o incansável Gabriel. Ele morreu em 18 de outubro, aos 26 anos. Homenagens vieram de escola, amigos, comentários nas redes e até de Nicki Minaj, que publicou uma foto do jovem em um show dela em Londres, no ano passado.

Família e amigos estão se organizando para finalizar a edição de um segundo clipe seu, além de publicar o vídeo da última peça em que ele atuou, "Amor, Sublime Amor".

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa