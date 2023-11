Policia identifica motorista suspeito de ter provocado acidente que matou 6 na BR-381 em MG

Belo Horizonte

A Polícia Civil identificou o motorista de um caminhão suspeito de provocar o acidente em que morreram 6 pessoas nesta segunda (27) na BR-381, município de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o caminhão, aparentemente carregado com minério de ferro, atingindo outros veículos que estavam parados na pista. Ainda não se sabem as causas do acidente. O nome do condutor não foi revelado.

Em nota a polícia informou que o motorista foi identificado e que prestará depoimento nos próximos dias.

"O condutor do caminhão foi identificado mas, até o momento, não foi conduzido à Delegacia de Plantão para as medidas legais cabíveis", diz o comunicado.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista fugiu do local do acidente e não se apresentou à corporação.

A Polícia Civil não informou se o condutor segue foragido nesta terça. Diz, porém, que o homem será intimado para depoimento.

"A Polícia Civil esclarece que a ocorrência está em andamento com a Polícia Rodoviária Federal e, assim que repassada à PCMG, um inquérito policial será instaurado para apurar a causa e circunstâncias do acidente", afirma a nota.

A corporação informou ainda que o corpo das seis vítimas, sendo dois homens, três mulheres e uma adolescente, foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Betim para exames.

O acidente ocorreu no início da tarde no sentido Belo Horizonte e envolveu 12 veículos, sendo quatro caminhões e oito veículos leves.

O desastre aconteceu na Serra de Igarapé, mesma região em que torcedores corintianos morreram em agosto quando voltavam de ônibus para São Paulo após partida de futebol do time na capital mineira.