Polícia prende 4 pessoas por apologia do nazismo em São Paulo

São Paulo

No fim da tarde desta segunda-feira (20), feriado da Consciência Negra, guardas-civis metropolitanos prenderam quatro homens que estavam próximos da ponte das Bandeiras, no centro de São Paulo, com armas brancas e adereços com alusão ao nazismo.

Em um dos celulares foi encontrado a imagem de Adolf Hitler como fundo de tela. Um outro aparelho tinha um adesivo da bandeira dos Estados Confederados na parte de trás —a bandeira representou os estados do sul contrários à abolição da escravidão na guerra civil de 1861 a 1865.

Itens que o grupo carregava fazem alusão ao nazismo - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Além das facas e canivetes, os quatro homens carregavam cartazes com alusão aos bandeirantes, armas e ao orgulho paulista.

Uma testemunha que deixava o parque Tietê acionou os GCMs. Ele estranhou o fato do grupo que vestia calça camuflada e coturnos colar cartazes no muro da Universidade Zumbi dos Palmares no feriado da Consciência Negra.

De acordo com a testemunha, um garçom de 30 anos, que preferiu não se identificar, um dos homens vestia uma camiseta com a frase "white lives matter" (vidas brancas importam)

Ele disse ter se sentido intimidado pelo grupo, mas ajudou dois guardas-civis a deterem os suspeitos.

Os quatro homens foram encaminhados para o 2º DP (Bom Retiro), no centro de São Paulo. Por volta das 21h, o caso estava sendo registrado.