Rio de Janeiro vive dia mais quente do ano, com sensação térmica de 50°C

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro registrou neste domingo (12) a maior temperatura de 2023, segundo o Alerta Rio, sistema da prefeitura da cidade que emite alertas sobre chuvas e deslizamentos. O recorde de 42,5°C foi computado em Irajá, na zona norte.

O pico anterior havia sido observado no dia 17 de fevereiro, com 41,8°C. Segundo o Alerta Rio, a sensação térmica na estação Irajá chegou a bater 50,5°C neste domingo, por volta 13h55.

Praia de Ipanema, no Rio, neste domingo (12) - Ricardo Moraes/Reuters

A temperatura na cidade foi influenciada por um sistema de alta pressão. "O céu esteve claro a parcialmente nublado e não houve registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro", disse o órgão da prefeitura.

O calor levou cariocas e turistas às praias, que ficaram lotadas neste domingo. Na estação Jardim Botânico, a mais próxima das praias da zona sul, a sensação térmica atingiu a máxima de 48,8°C às 10h20.

No centro da cidade, apesar das elevadas temperaturas, milhares de torcedores do Fluminense se reuniram para comemorar o título da Copa Libertadores, conquistado no último sábado em vitória contra o argentino Boca Juniors.

A atual onda de calor que atinge o Brasil deve continuar pelo menos até o próximo domingo (19) em grande parte do país. Segundo as previsões do Climatempo, só duas capitais —Porto Alegre e Florianópolis— vão ter máximas abaixo de 30°C na próxima semana.

Por outro lado, quatro devem superar os 40°C: Teresina, Boa Vista, Cuiabá e Campo Grande. Na capital paulista, as máximas podem chegar a 40°C na sexta (17) e no sábado (18).

Neste domingo, dados do mostram que sete estados seguem com alerta de "grande perigo" devido às altas temperaturas: São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Roraima e o Distrito Federal.