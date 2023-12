Aeroporto de Congonhas tem falha no ar-condicionado

São Paulo

Uma falha no sistema de ar-condicionado no aeroporto de Congonhas está fazendo passageiros enfrentarem um sufoco para embarcar nesta quarta-feira (27) em São Paulo.

A instabilidade no sistema de refrigeração do ar está concentrada na área de check-in, segundo a Aena Brasil, a empresa espanhola que desde outubro é a responsável pela administração do aeródromo da capital paulista.

Passageiros no aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Danilo Verpa - 9.mai.2023/Folhapress

De acordo com a concessionária, equipes técnicas estão trabalhando para solucionar a questão. A regularização, porém, só deverá ser concluída na madrugada desta quinta-feira (28).

Relatos de frequentadores do aeroporto na rede social X (antigo Twitter) apontam que o problema ocorre com frequência há pelo menos dois meses.

Além das reclamações sobre as filas, há diversas queixas de que o equipamento estaria desligado no saguão, portões, banheiros e até mesmo na área VIP.

"Quem esteve no aeroporto de Congonhas nas últimas semanas sabe que o calor que está lá dentro é desumano", comentou Thais Flores, em 27 de novembro.

Privatizado em 2022, o aeroporto de Congonha passou a ser efetivamente administrado pela Aena Brasil em 17 de outubro.

A concessionária espanhola é uma das principais operadoras aeroportuárias do mundo e está no Brasil desde 2020, onde controla 17 aeroportos responsáveis por cerca de 20% do tráfego aéreo nacional.